SHN Medium Adult 7+

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dla psów ras średnich powyżej 7 roku życia zaleca się karmę ROYAL CANIN® Maxi Adult 7+. To pełnoporcjowa karma, o recepturze prawidłowo zbilansowanej pod względem składników pokarmowych i opracowanej specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psów dojrzałych. Receptura opracowana dla psów ras średnich o masie ciała 11-25 kg zawiera kombinację witamin, które pomagają utrzymać witalność i zdrowie psa. Psy ras średnich wielkości w każdym wieku potrzebują regularnej aktywności fizycznej dla utrzymania prawidłowej muskulatury. Receptura karmy wspomaga utrzymanie masy mięśniowej u psów dorosłych dzięki optymalnej zawartości wysokiej jakości białka. Aktywny tryb życia naraża psy ras średnich na działanie czynników środowiskowych, co może być wyzwaniem dla układu odpornościowego. Receptura karma zawiera prebiotyki i kombinację witamin, w tym witamin C i E, co pomaga wzmacniać naturalne mechanizmy obronne organizmu. Wielkość i kształt krokietów zostały specjalnie dostosowane do budowy szczęk oraz zachowań pokarmowych psów dorosłych. Specjalnie opracowany krokiet zachęca psy dorosłe do dokładnego rozgryzania pokarmu. Karmę suchą ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ można stosować z odpowiednimi karmami mokrymi Royal Canin, w formie pasztetu lub kawałków w sosie (karmienie mieszane). Podawanie karmy mokrej i karmy suchej urozmaica posiłki i zwiększa zainteresowanie psa jedzeniem.

Czytaj więcej