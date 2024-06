INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Udowodnione rezultaty · Receptura o ograniczonej zawartości alergenów Pełnoporcjowa karma dla psów dorosłych i starszych (powyżej 12 miesiąca życia), ras średnich (masa ciała od 11 do 25 kg), ze skłonnością do podrażnień skóry i drapania się. Podrażnienia skóry są częstym powodem wizyt psów w lecznicach weterynaryjnych. Nadwrażliwość czy świąd oznaczają częste drapanie się i dalsze uszkodzenia skóry, mogące prowadzić do infekcji. Odpowiednie żywienie może pomóc utrzymać skórę psa w możliwie najlepszej kondycji i pomaga zapewnić psu dobrą jakość życia, na jaką zasługuje. Karma została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 o właściwościach przeciwzapalnych. Kwasy tłuszczowe pochodzące z oleju rybnego i olejów roślinnych wspomagają łagodzenie podrażnień i ochronę skóry Twojego psa, zmniejszając jej wrażliwość na szkodliwe czynniki środowiskowe. Składniki te wspomagają również zdrowie i piękno sierści. ROYAL CANIN® Medium Dermacomfort, to karma o wysokiej smakowitości, zawierająca starannie wyselekcjonowane, rzadko alergizujące białka. Firma Royal Canin bardzo poważnie podchodzi do wyboru surowców, a zwłaszcza białek. Wykorzystywane są tylko białka najwyższej jakości, dostosowane do szczególnych potrzeb danego psa. Nie musisz nam wierzyć na słowo, korzystne działanie karmy ROYAL CANIN® Medium Dermacomfort zostało potwierdzone. Skuteczność receptury zbadano i udowodniono naukowo. Aż 91% opiekunów było zadowolonych z rezultatu już po upływie 2 miesięcy. Program żywienia Dermacomfort obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami!

