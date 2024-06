CCN Medium digestive care

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: Udowodniona skuteczność Poprawa jakości odchodów Dyskomfort trawienia nie jest przyjemny dla nikogo, również dla psa. Zdrowe jelita Twojego psa poza uczuciem komfortu, oznaczają również najlepsze wchłanianie składników odżywczych z pokarmu, co ostatecznie wspomaga dobre samopoczucie twojego psa. Karma ROYAL CANIN® Digestive Care Medium jest odpowiednia dla psów o wrażliwym przewodzie pokarmowym, których masa ciała wynosi między 11 a 25 kg. Receptura tej specjalnie opracowanej diety z aktywnymi składnikami pokarmowymi zawiera zestaw prebiotyków sprzyjający prawidłowej florze bakteryjnej jelit. Prebiotyki są składnikami pokarmowymi koniecznymi do odżywienia mikroflory jelitowej, co odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia całego przewodu pokarmowego. W firma Royal Canin wykorzystywane są tylko białka najwyższej jakości, dostosowane do szczególnych potrzeb danego psa. Dzięki regularnym, rygorystycznym kontrolom jakości, składniki pokarmowe zastosowane w recepturze są znacznie lepiej podatne na trawienie. Ponadto, ROYAL CANIN® Digestive Care Medium zawiera optymalne zestawienie włókna rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego sprzyjające komfortowi procesu trawienia. Program żywienia Digestive Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, stosowanie ROYAL CANIN® Digestive Care Mini pozwoliło u 91% psów uzyskać optymalną jakość odchodów – naoczny dowód na prawidłową pracę jelit. Oznacza to, że skuteczność karmy ROYAL CANIN® Digestive Care Medium została potwierdzona.

