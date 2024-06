CCN Medium Light Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: • Udowodniona skuteczność: 80 % zwierząt osiągnęło lepszą kondycję ciała *badania własne Royal Canin • Widoczne rezultaty: 80% psów z lekką nadwagą już po 8 tygodniach karmienia wyłącznie karmą Royal Canin Medium Light Weight Care osiągnęło lepszą kondycję ciała. *Badania własne Royal Canin • Dla psów z tendencją do nadwagi: odpowiedni poziom białka sprzyja utrzymaniu masy mięśniowej i prawidłowej kondycji ciała. Receptura karmy została wzbogacona w L-karnitynę. • Dostosowana receptura: karma o wysokiej smakowitości, sprzyjająca uczuciu sytości, opracowana by wspomagać prawidłową kondycję ciała psa. Wiele psów ma nadwagę, przez co cierpi z powodu dodatkowe obciążenia stawów. Pomóż swojemu psu zachować szczupłą i wysportowaną sylwetkę dzięki wysokiej jakości składnikom pokarmowym skomponowanym tak by utrzymać prawidłową masę ciała psa. Karma ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium, odpowiednia dla psów dorosłych o masie ciała od 11 do 25 kg, pomaga zapobiegać nadwadze. Program żywienia Light Weight Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami!

