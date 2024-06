Medium Relax Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Łatwiejsza adaptacja do zmian Twój pies może odczuwać silny stres przy każdej zmianie codziennych rytuałów. Wydarzenia, takie jak przeprowadzka, długa podroż samochodem, czy pojawienie się dziecka w rodzinie mogą go niepokoić. Wysokiej jakości karma może pomóc twojemu psu mu odzyskać spokój, co oznacza dla niego lepszą jakość życia. Karma ROYAL CANIN® Relax Care Medium odpowiednia dla psów dorosłych o masie ciała od 11 do 25 kg, w sytuacji zmian środowiskowych. Unikalna receptura o wysokiej smakowitości powstała, by wspomagać dobre samopoczucie Twojego psa. Karma doskonała do długiego stosowania, dzięki specjalnej recepturze łagodzi reakcję psa na zmiany środowiskowe. W recepturze zawarto wysokiej jakości aktywny składnik pokarmowy naturalnego pochodzenia o działaniu kojącym napięcie nerwowe i łagodzący reakcje psa na niepokojące go zmiany. Karma ROYAL CANIN® Relax Care Medium jest pełnoporcjowa, co oznacza, że w 100% pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno, witaminy i składniki mineralne, potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa. Program żywienia Relax Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, ponieważ dzięki podawaniu karmy ROYAL CANIN® Relax Care Medium u ponad 44% psów w sytuacji zmian środowiskowych nie zaobserwowano różnic w ich dotychczasowym zachowaniu. Oznacza to, że potwierdzono skuteczność karmy ROYAL CANIN® Relax Care Medium.

Czytaj więcej