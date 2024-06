CCN Medium Sterilised

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety • Udowodnione rezultaty • Utrzymanie prawidłowej masy ciała Metabolizm Twojego psa spowalnia po zabiegu sterylizacji i pies może chętniej wybierać wylegiwanie się na kanapie niż aktywne zabawy, a pomimo tego nadal odczuwać napady głodu pomiędzy posiłkami. ROYAL CANIN® Sterilised Medium to karma odpowiednia dla psów po sterylizacji, o masie ciała między 11 a 25 kg. Receptura o wysokiej smakowitości zaspokaja apetyt swojego psa dzięki składnikom pokarmowym wysokiej jakości, precyzyjnie dobranym tak, by utrzymać szczupłą sylwetkę oraz aktywność Twojego psa. Umiarkowana zawartość tłuszczu w karmie ROYAL CANIN® Sterilised Medium pomaga psu utrzymać prawidłową masę ciała i uniknąć problemów zdrowotnych związanych z nadwagą. Optymalna kombinacja włókna pokarmowego w karmie ROYAL CANIN® Sterilised Medium zapewnia uczucie sytośc, wspomaga prawidłowy pasaż jelitowy i poprawia przebieg trawienia. Ponadto, karma ROYAL CANIN® Sterilised Medium jest bogata w wysokostrawne białka, zapewniające twojemu psu utrzymanie masy mięśniowej, natomiast zawartość tłuszczu i kalorii (energia) została odpowiednio zmniejszona. Nie musisz nam wierzyć na słowo, karma ROYAL CANIN® Sterilised Medium została przetestowana i udowodniono naukowo, że jej zawartość kalorii jest o 10% niższa niż w karmie bytowej dla psów dorosłych. Oznacza to, że potwierdzono skuteczność karmy ROYAL CANIN® Sterilised Mini. Program żywienia Sterilised obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami!

Czytaj więcej