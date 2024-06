SHN Mini Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® Mini Adult to pełnoporcjowa karma, o recepturze prawidłowo zbilansowanej pod względem składników pokarmowych i opracowanej specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ras małych. Karma przeznaczona dla dorosłych psów ras małych (masa ciała do 10 kg, w wieku powyżej 10 miesięcy). Optymalna wartość kaloryczna karmy pokrywa wysokie potrzeby energetyczne psa, a jednocześnie sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Receptura zawiera również kombinację składników pokarmowych, które sprzyjają utrzymaniu mocnych i zdrowych kości. Karma zawiera wzbogaconą kombinację witamin i wysokostrawnych składników pokarmowych, które wspomagają prawidłowe wchłanianie i ogólny stan zdrowia psa. Psy ras małych często bywają wybredne. Karma nie tylko jest wzbogacona w wyjątkowe aromaty, które pobudzają apetyt, ale również krokiet został dostosowany do delikatnych szczęk psów ras małych. Dzięki nawet najbardziej wybredne psy otrzymują wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Karmę suchą ROYAL CANIN® Mini Adult można stosować z odpowiednimi karmami mokrymi Royal Canin, w formie pasztetu lub kawałków w sosie (karmienie mieszane). Podawanie karmy mokrej i karmy suchej urozmaica posiłki, zwiększając zainteresowanie psa jedzeniem.

Czytaj więcej