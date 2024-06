CCN Mini Digestive Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: Udowodnione rezultaty Poprawa jakości odchodów Dyskomfort trawienia nie jest przyjemny dla nikogo, również dla psa. Dieta zawierająca wysokiej jakości składniki pokarmowe w proporcjach zapewniających prawidłowe trawienie i lepsze wchłanianie pozwala wspomagać pracę jelit Twojego psa. ROYAL CANIN® Digestive Care Mini to karma o wysokiej smakowitości odpowiednia dla psów o masie ciała do 10 kg, której receptura została specjalnie opracowana dla psów o wrażliwym przewodzie pokarmowym Psy ras małych mają tendencję do bardziej zwartego kału, co może prowadzić do postawania zaparć. Receptura karmy ROYAL CANIN® Digestive Care Mini została opracowana z uwzględnieniem tych wszystkich cech. Zastosowanie optymalnego zestawienia włókna rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego pomaga ograniczyć fermentację bakteryjną w jelitach oraz odpowiednio do potrzeb wspomaga prawidłowy pasaż jelitowy. Prebiotyki sprzyjają utrzymaniu prawidłowej mikroflory. Firma Royal Canin bardzo poważnie podchodzi do wyboru surowców, a zwłaszcza białek. Wykorzystywane są tylko białka najwyższej jakości, dostosowane do szczególnych potrzeb danego psa. To dlatego receptura ROYAL CANIN® Digestive Care Mini zawiera białka o najwyższej strawności, nazwanych białkami L.I.P.. Wieloletnie doświadczenie i ciągłe ulepszenia gwarantują zastosowanie najnowszej wiedzy na temat najlepszych technologii produkcji. Nasz proces obróbki cieplnej poprawia strawność składników pokarmowych. Wysoka strawność jest potwierdzana regularnie dzięki rygorystycznym kontrolom jakości. Program żywienia Digestive Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, stosowanie ROYAL CANIN® Digestive Care Mini pozwoliło u 92% psów uzyskać optymalną jakość odchodów – naoczny dowód na prawidłową pracę jelit. Oznacza to, że skuteczność karmy ROYAL CANIN® Digestive Care Mini została potwierdzona.

