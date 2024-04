Mini Relax Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Łatwiejsza adaptacja do zmian Twój pies może odczuwać silny stres przy każdej zmianie codziennych rytuałów. Wydarzenia, takie jak przeprowadzka, długa podroż samochodem, czy pojawienie się dziecka w rodzinie mogą go niepokoić. Dobierz dietę psa tak, by pomóc mu odzyskać równowagę i znów być sobą. Karma ROYAL CANIN® Relax Care Mini odpowiednia dla psów dorosłych o masie ciała do 10 kg, zawiera wysokiej jakości składniki pokarmowe, które pomogą twojemu psu łatwiej przystosować się do zmian. W badaniach naukowych zidentyfikowano aktywną cząsteczkę białka, którego działanie daje efekt uspokajający. Ten wysokiej jakości składnik pokarmowy naturalnego pochodzenia został w przyswajalnej formie wprowadzony do receptury karmy. Podczas produkcji regularnie prowadzone są dokładne kontrole formy, ilości i jakości tego ważnego dodatku. Wszystkie karmy Royal Canin są pełnoporcjowe, co oznacza, że w 100% pokrywają zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno, witaminy i składniki mineralne, potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa. Program żywienia Relax Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, ponieważ dzięki podawaniu karmy ROYAL CANIN® Relax Care Mini u ponad 44% psów w sytuacji zmian środowiskowych nie zaobserwowano różnic w ich dotychczasowym zachowaniu. Oznacza to, że potwierdzono skuteczność karmy ROYAL CANIN® Relax Care Mini.

Czytaj więcej