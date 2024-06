Mini Urinary Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Zdrowie układu moczowego Problemy z układem moczowym u psów nie należą do rzadkości. Jeśli Twój pies nie wypija wystarczającej ilości wody, jego mocz może stać się zbyt skoncentrowany. Składniki mineralne w moczu mogą wytrącać się tworząc kryształy, co prowadzi do postawania bolesnych kamieni moczowych. Odpowiednia dieta pomaga chronić układ moczowy Twojego psa oraz sprzyja zmniejszeniu ryzyka powstawania kamieni moczowych. Mniej problemów, wyższy komfort życia. Karma ROYAL CANIN® Urinary Care Mini jest przeznaczona dla psów z wrażliwym układem moczowym, o masie ciała do 10 kg. Receptura karmy sprzyja zwiększeniu pobrania wody przez psa, co daje podwójną korzyść. Po pierwsze powoduje częstsze oddawanie moczu, a ponadto rozcieńcza mocz, co stwarza w pęcherzu moczowym środowisko niesprzyjające wytrącaniu kryształów i hamuje powstawanie kamieni moczowych. Wszystkie karmy ROYAL CANIN® są pełnoporcjowe, co oznacza, że w 100% pokrywają zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno, witaminy i składniki mineralne, potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa. Program żywienia Urinary Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, karma ROYAL CANIN® Urinary Care Mini została przetestowana i udowodniono naukowo, że o 21% zwiększa rozcieńczenie moczu w porównaniu do karmy bytowej dla psów dorosłych Mini Adult. Skuteczność receptury zbadano i udowodniono naukowo w psiarniach Royal Canin.

Czytaj więcej