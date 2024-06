INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety • Zdrowa skóra • Optymalne napięcie mięśni • Prawidłowa masa ciała • Specjalnie opracowany krokiet: budowa brachycefaliczna Karma ROYAL CANIN® Pug Adult, przeznaczona dla psów rasy mops powyżej 10 miesiąca życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb Twojego dorosłego psa. Skóra mopsów jest pofałdowana, co powoduje jej miejscowe przegrzewanie i gromadzenie się wilgoci w zagłębianiach. Dlatego tak ważne jest podawanie twojemu psu diety wspomagającej zdrowie skóry. Unikalna receptura karmy ROYAL CANIN® Pug Adult wspomaga zdrowie skóry i jej rolę jako bariery. Karma ROYAL CANIN® Pug Adult zawiera optymalne proporcje składników pokarmowych wspomagających prawidłowe napięcie mięśni. Budowa mopsa jest specyficzna: duża głowa oraz krótki, zwarty i umięśniony tułów. Silnie skrócona czaszka utrudnia chwytanie jedzenia. Mopsy mają również tendencję do łapczywego jedzenia, i połykania kawałków bez dokładnego rozgryzania. Krokiety ROYAL CANIN® Pug Adult zostały zaprojektowane specjalnie dla psów rasy mops. Kształt i rozmiar krokietów ułatwiają psom tej rasy uchwycenie karmy oraz zachęcają do dokładnego rozgryzania.

Czytaj więcej