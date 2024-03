ROYAL CANIN Maxi Puppy karma sucha dla szczeniąt, od 2 do 15 miesiąca życia, ras dużych

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety • Wspomaganie układu immunologicznego • Prawidłowe trawienie • Długi okres wzrostu, umiarkowany poziom energii ROYAL CANIN® Maxi Puppy to karma opracowana specjalnie dla szczeniąt ras dużych. Jest odpowiednia dla szczeniąt od 2 do 15 miesiąca życia, ras dużych o masie ciała od 26 do 44 kg. Karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy zawiera opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy, w tym witaminę E, który sprzyja rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych u szczeniąt. Dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P) oraz prebiotyków takich jak FOS, karma sprzyja prawidłowemu przebiegowi trawienia i utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit. Okres wzrostu szczeniąt ras dużych jest wydłużony, dlatego organizm szczeniąt wymaga odpowiednio dobranej karmy. Karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy charakteryzuje się umiarkowanym poziomem energii, pokrywającym zapotrzebowanie energetyczne szczeniąt. Jeśli potrzeby energetyczne szczenięcia są większe, można wybrać również drugą wersję karmy ROYAL CANIN® Maxi Puppy. Karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy Active została opracowana specjalnie dla szczeniąt o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię. Mając na uwadze preferencje żywieniowe psów, karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy jest dostępna także w formie mokrej, w postaci smakowitych kawałków w sosie. W przypadku żywienia karmą mokrą i suchą należy zapoznać się z tabelą dawkowania, aby dobrać odpowiednią porcję poszczególnych karm.

