Relax Care pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Łatwiejsza adaptacja do zmian Program żywienia Canine Care Niektóre wydarzenia , takie jak przeprowadzka, długa podroż samochodem, czy pojawienie się dziecka w rodzinie mogą zakłócać codzienną rutynę w życiu Twojego psa i stresować go. Pod wpływem stresu pies może zachowywać się nieprzewidywalnie, unikać kontaktu, chować się czy stać się niespokojny. Dobierz dietę psa tak, by pomóc mu odzyskać równowagę i znów być sobą. Pełnoporcjowa karma ROYAL CANIN® Relax Care Maxi o wysokiej smakowitości, została opracowana specjalnie by poprawiać samopoczucie Twojego psa. W karmie ROYAL CANIN® Relax Care Loaf zastosowano naturalnego pochodzenia aktywne cząsteczki białka o wysokiej strawności, mające efekt uspokajający. Ten składnik pokarmowy pomaga łagodzić reakcję psa na zmiany środowiskowe. Aby zapewnić optymalne efekty, podczas produkcji regularnie prowadzone są dokładne kontrole formy, ilości i jakości tego ważnego dodatku. Ponadto, produkt ten jest karmą pełnoporcjową, co oznacza, że w 100% pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno

