Shih Tzu pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: Odpowiednia tekstura Zdrowa skóra i sierść Zdrowe serce Pobudzenie apetytu Każda rasa ma specyficzne potrzeby pokarmowe, dlatego wybór odpowiedniej karmy dla Twojego dorosłego shih - tzu jest tak ważny. Odpowiednia dieta może znacząco wpływać na różne aspekty zdrowia twojego psa. Karma ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult wet w formie pasztetu przeznaczona dla dorosłych psów rasy shih tzu powyżej 10 miesiąca życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb psów tej rasy. Efektowna, długa i gęsta sierść shih-tzu jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech psów tej rasy. Oprócz regularnej pielęgnacji ogromną rolę w utrzymaniu zdrowia skóry i sierści odgrywa odpowiednie żywienie. Dlatego właśnie karma ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult wet w formie pasztetu wspomaga rolę skóry jako bariery, pozwala utrzymać jej zdrowie skóry oraz zapewnia odżywienie, długiej, gęstej sierści psów rasy shih tzu. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu poziomowi tauryny oraz kwasów tłuszczowych EPA i DHA, karma wspomaga utrzymanie prawidłowej pracy serca u psów tej rasy. Psy ras małych bywają wybredne. Delikatna konsystencja pasztetu karmy ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult wet w formie pasztetu pomaga pobudzić apetyt nawet najbardziej wybrednych psów. Aby zaspokoić indywidualne preferencje psów karma ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult wet w formie pasztetu jest również dostępna w formie smakowitych krokietów. Jeśli chcesz swojemu psu mieszać karmę suchą i mokrą skorzystaj z naszych tabel dawkowania i upewnij się, że stosujesz właściwe proporcje obu typów karm, aby uzyskać najlepsze korzyści zdrowotne. W firmie ROYAL CANIN® intensywnie pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań żywieniowych najlepiej dostosowanych do potrzeb zwierząt. Wszystkie nasze produkty przechodzą dokładny proces kontroli jakości, gwarantujący najwyższą jakość karmy oraz pełne pokrycie zapotrzebowania pokarmowego, odpowiednio do trybu życia Twojego psa. Oznacza to, że podając swojemu psu karmę ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult dostarczasz mu kompletną i doskonale zbilansowaną dietę.

