SHN Maxi Starter Mother&Babydog

INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma sucha ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog została specjalnie opracowana, aby pokrywać w pełni potrzeby pokarmowe ciężarnych i karmiących suk oraz szczeniąt. Karma jest przeznaczona dla dorosłych suk ras dużych, o masie ciała 26-44 kg oraz dla szczeniąt w okresie odsadzania, do 2 miesiąca życia. Receptura karmy została opracowana w celu pokrycia wysokich potrzeb energetycznych suk ras dużych w drugim etapie ciąży i podczas laktacji oraz wspomagania prawidłowego rozwoju szczeniąt w okresie odsadzania. Karma zawiera kompleks o potwierdzonej skuteczności, obejmujący witaminy C i E, wspierający zdrowy rozwój układu odpornościowego Korzystnie działające prebiotyki oraz wysokostrawne białka wspomagają zdrową równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa również na prawidłowe trawienie. Karma ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3, które wspomagają zdrowy rozwoju mózgu u szczeniąt. Krokiety ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog można w łatwy sposób namoczyć do konsystencji papki, idealnej dla szczeniąt w okresie odsadzania. Po ukończeniu pierwszych 8 tygodni życia szczenięta potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do ich potrzeb pokarmowych w kolejnym etapie wzrostu. W tym czasie należy przejść na karmę ROYAL CANIN® Maxi Puppy, która jest dostępna w formie karmy suchej lub mokrej (kawałki w sosie).

