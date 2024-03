CCN Sterilised pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety Utrzymanie prawidłowej masy ciała Program żywienia Canine Care Metabolizm Twojego psa spowalnia po zabiegu sterylizacji i może się okazać, że pies chętniej wybiera wylegiwanie się na kanapie niż aktywne zabawy, a pomimo tego nadal odczuwa napady głodu pomiędzy posiłkami. Wiadomo, że prawidłowo zbilansowane żywienie pomaga organizmowi radzić sobie lepiej z wyzwaniami zdrowotnymi. Osiągnięcia wieloletnich zaawansowanych badań naukowych w dziedzinie żywienia psów są teraz do twojej dyspozycji, dzięki karmie, przeznaczonej dla psów po zabiegu sterylizacji, takich jak twój. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf to karma odpowiednia dla psów wszystkich wielkości, która zawiera specjalne składniki pokarmowe wspomagajace uczucie sytości Twojego psa, by pozostał szczupły i aktywny. Receptura ROYAL CANIN® Sterilised Loaf o wysokiej smakowitości jest bogata w wysokostrawne białka, dostosowane do szczególnych potrzeb twojego psa. Białka wspomagają utrzymanie masy mięśniowej twojego psa, natomiast zawartość tłuszczu i kalorii (energia) została odpowiednio zmniejszona. Ponadto, karma ROYAL CANIN® Sterilised Loaf zawiera umiarkowaną ilość tłuszczu oraz optymalna kombinację włókna pokarmowego, co pomaga zachować prawidłową masę ciała i sprzyja uczuciu sytości. Program żywienia Sterilised obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Zmień karmę swojego psa na ROYAL CANIN® Sterilised Loaf o zobacz jakie są korzyści żywienia wysokiej jakości składnikami pokarmowymi, skomponowanymi tak, by utrzymać szczupłą sylwetkę, aktywność i zdrowie twojego psa.

