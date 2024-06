SHN X-Small Adult 8+

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ to pełnoporcjowa karma, o recepturze prawidłowzbilansowanej pod względem składników pokarmowych i opracowanej specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb starszych psów ras miniaturowych. Receptura, przeznaczona dla psów powyżej 8 roku życia i masie ciała do 4 kg, jest bogata w składniki pokarmowe pokarmowe, takie jak EPA, DHA i witamina C. Została opracowana, aby wspomagać układ odpornościowy i ogólny stan zdrowia psa. Wzbogacona witaminami karma sprzyja utrzymaniu witalności dojrzałych psów miniaturowych. Wyjątkowe aromaty zawarte w recepturze karmy pozwalają zaspokoić apetyt nawet najbardziej wybrednych psów i zapewnić im wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Uwzględniliśmy również delikatne szczęki psów miniaturowych i dostosowaliśmy rozmiar krokietów, aby ułatwić psu chwytanie i rozgryzanie karmy. Psy miniaturowe mogą być podatne na choroby zębów. Karma sucha zapewnia efekt mechanicznego czyszczenia zębów podczas rozgryzania, a dzięki dodatkowi substancji wiążącej wapń hamuje odkładnie kamienia nazębnego.

