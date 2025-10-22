VHN Dog CA Satiety-Mobility Small
karma sucha dla psów
Dostępne rozmiary
1 kg
3 kg
DOSTĘPNOŚĆ
To jest karma weterynaryjna. Zapytaj lekarza weterynarii, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia.
ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY SMALL DOGS karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów, opracowana w celu redukcji nadmiernej masy ciała. ZALECENIA: przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Karmę należy stosować do osiągnięcia docelowej masy ciała i po jej osiągnięciu, jeżeli jest to wymagane do utrzymania docelowej masy ciała. Aby osiągnąć skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego pobrania energii.
SKUTECZNA TERAPIA ODCHUDZAJĄCA
Wspomaga bezpieczną utratą masy ciała i pomaga ograniczyć ponowne tycie. 97% psów schudło w ciągu 3 miesięcy stosowania tej karmy*. *Flanagan J et al (2017) Success of a weight loss plan for overweight dogs: The results of an international weight loss study. PLoS ONE 12(9):e0184199.
KONTROLA NAWYKU ŻEBRANIA
Odpowiednia kombinacja włókna pokarmowego pomaga zapewnić uczucie sytości pomiędzy posiłkami. Karma pomaga kontrolować nawyk żebrania u 83% psów podczas terapii odchudzającej.
NISKI POZIOM KALORII
Nadwaga może negatywnie wpływać na aktywność fizyczną. Obniżony poziom kalorii sprzyja utracie masy ciała i utrzymaniu prawidłowej kondycji, wpływając korzystnie na poziom aktywności psa.
KOMPLEKS WSPIERAJĄCY STAWY
Wyciąg z omułka nowozelandzkiego (GLM) oraz wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA + DHA), wpływają korzystnie na stan zdrowia stawów.
OPRACOWANA SPECJALNIE DLA PSÓW RAS MAŁYCH
Odpowiednio opracowana receptura uwzględniająca specyficzne potrzeby psów ras małych (problemy stomatologiczne, trawienne i urologiczne).
S/O INDEX
Karma wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.