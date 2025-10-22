VHN Dog CA Satiety-Mobility Small

ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY SMALL DOGS karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów, opracowana w celu redukcji nadmiernej masy ciała. ZALECENIA: przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Karmę należy stosować do osiągnięcia docelowej masy ciała i po jej osiągnięciu, jeżeli jest to wymagane do utrzymania docelowej masy ciała. Aby osiągnąć skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego pobrania energii.