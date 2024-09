Odsadzenie szczenięcia to kluczowy etap jego rozwoju, oznaczający przejście od karmienia wyłącznie mlekiem matki do samodzielnego spożywania stałego pokarmu. Zwykle zaczyna się ono w wieku około 3–5 tygodni. To idealny moment, aby zacząć przyzwyczajać psa do pełnowartościowej karmy dla szczeniąt, która odpowiada jego potrzebom żywieniowym w okresie szybkiego wzrostu.

Na ogół szczenięta od hodowców lub ze schronisk są oddawane nowym właścicielom już po odsadzeniu od matki, jednak zawsze warto sprawdzić to przed przywiezieniem psa do domu. Jeśli w Twoim domu urodziły się szczenięta lub postanawiasz zaopiekować się osieroconym szczenięciem, proces odsadzania będzie leżał po Twojej stronie. Nie panikuj – poznasz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci skutecznie przeprowadzić ten ważny etap.