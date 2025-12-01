Czy twój dom jest bezpiecznym miejscem dla psa?

Nie ma jednego otoczenia odpowiedniego dla psa. Możesz mieć dzieci lub zwierzęta towarzyszące, które trzeba wziąć pod uwagę. Możesz mieszkać w mieście lub na wsi, w mieszkaniu lub w domu. Bez względu na to, jakie jest to środowisko, ważne, aby było bezpieczne dla Twojego zwierzęcia.

Szczególnie wrażliwe na otoczenie są szczenięta, a następstwa ich negatywnych doświadczeń będą długotrwałe. Współcześnie często miasto jest naszym miejscem życia, a życie w mieście wiąże się z częstym występowaniem wielu, zazwyczaj silnych, bodźców wzrokowych i słuchowych.

Życie w mieście może być bardzo stymulujące, ale dla szczenięcia taka ilość bodźców może okazać się przytłaczająca. Trzeba poświęcić trochę czasu, aby stopniowo zaznajomić szczenię z otoczeniem, jak również z wieloma sytuacjami, z którymi będzie musiało się zmierzyć: z samochodami, windami, schodami ruchomymi, pociągami, tramwajami lub autobusami.

Szczenię musi się także nauczyć pozostawać samotnie w domu, z czasem coraz dłużej, bez przerażenia, destrukcyjnych lub hałaśliwych zachowań.

W najbliższym otoczeniu należy wziąć pod uwagę:

Odsłonięte przewody elektryczne.

Miejsca grożące szczenięciu utknięciem lub upadkiem, takie jak okna, balkony czy schody.

Dostępne substancje toksyczne, w tym środki czyszczące, wkłady e-papierosów, leki, nawozy chemiczne, ostre narzędzia, herbicydy i środki owadobójcze.

Otwory i szczeliny w ogrodzeniu, którymi szczenię może uciec, trujące rośliny.

Trujące rośliny to na przykład figowiec, cyklamen, ostrokrzew, jemioła, filodendron, aloes, narcyz, hiacynt, irys, azalia, rododendron, oleander i groszek pachnący.

Opieka nad psem może być wspaniałym, długotrwałym doświadczeniem, więc upewnij się, że Twój dom i styl życia nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa zwierzęcia, aby wasze wspólne życie było długie i szczęśliwe.