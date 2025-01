Chcemy Was poznać i podzielić się Waszą opowieścią z innymi miłośnikami zwierząt. To nie tylko okazja do opowiedzenia tego, co przeżyliście, ale także szansa na zdobycie niesamowitych nagród.





Co możecie wygrać?

🏆 Nagroda główna:

10 000 PLN oraz ekranizacja Waszej historii – Royal Canin nada Waszej opowieści filmową formę, niech inspiruje innych!

🎁 Nagrody dodatkowe:

50 laureatów otrzyma roczny zapas karmy Royal Canin, która codziennie będzie dbać o zachowanie wszystkich oznak zdrowia czworonogów.

Jak wziąć udział w konkursie?





To proste, wystarczy:

kliknąć w post konkursowym na naszym profilu https://www.facebook.com/royalcaninpolska/

opisać swoją historię – podzielcie się Waszymi wspomnieniami w kontekście użytkowania produktów Royal Canin.

wysłać zgłoszenie i czekać na wyniki!





Dlaczego warto wziąć udział?

Każda historia to dowód na wyjątkową więź między Tobą a Twoim pupilem. Wasza opowieść może nie tylko wzruszyć, ale także inspirować innych właścicieli zwierząt do troski i dbałości o zdrowie swoich czworonogów. Pamiętaj: zdrowie, miłość i wspólne chwile to najlepsze, co możesz dać swojemu pupilowi. Royal Canin chce nagrodzić tych, którzy podzielą się historiami pełnymi pasji i troski.





Zgłaszajcie się – formularz jest prosty, a wypełnienie go zajmuje tylko chwilę!



Szczegóły konkursu w regulaminie.