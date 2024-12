Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: (i) niezbędny do odpowiedzi na wniosek lub inne żądanie; (ii) konieczny do przeprowadzenia szkolenia i weryfikacji poprawności jakości obsługi Pani/Pana przez pracowników Administratora; (iii) publikacji Pani/Pana komentarzy na stronie Administratora oraz (iv) do zamknięcia odnośnej sprawy wewnętrznie przez Administratora. Po tym okresie, dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu spełnienia obowiązków prawnych Administratora, lub, jeżeli dotyczy, do zakończenia odpowiednich postępowań prawnych dotyczących wniesionych lub prawdopodobnych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu w tym celu. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać profilowaniu w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Takie profilowanie nie wymaga Pani/Pana zgody na podstawie art. 22 RODO, gdyż nie wywołuje ono skutków prawnych wobec Pani/Pana, ani istotnie nie wpływa na Panią/Pana. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Pani/Pana osobistych preferencji lub potrzeb. W tym przypadku, profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy (tj. danych dotyczących Państwa zakupów produktów Royal Canin lub uczestnictwa w akcjach promocyjnych dla danej kategorii produktów Royal Canin) możemy podejmować decyzje, co do składania Pani/Panu propozycji udziału w akcjach promocyjnych Administratora, przekazywać informacje o nowych rodzajach produktów Royal Canin, aby jak najbardziej dostosować je do Pani/Pana oczekiwań lub preferencji (np. informacje o promocjach karmy Royal Canin dla psów będziemy kierować do osób kupujących karmę Royal Canin dla psów). W efekcie, pozwoli to Pani/Panu otrzymywać reklamę bardziej dopasowaną do Pani/Pana potrzeb.