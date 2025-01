Badanie nad oceną wpływu diety Royal Canin® Anallergenic u psów

Wyniki badań

Ocena wartości CADESI-4.

Wartości CADESI-4 w pierwszym dniu badania badania wahały się od 7 do 127 punktów, natomiast w ostatnim dniu badania – od 0 do 52 punktów. Średnie wartości CADESI wynosiły kolejno: w dniu 1. badania- 40,47, w dniu 15. – 36,21, w dniu 30. – 30,00, w dniu 45. – 23,32, w dniu 60. – 18,39, w dniu 75. – 14,97, natomiast w ostatnim dniu badania – tylko 13,5 punktu. Podsumowując, można stwierdzić, że wartość średnia spadła z 40,47 na początku badania do 13,05 po 90 dniach. Natomiast mediana spadła z 32 punktów do 9 punktów. Rozkłady skali CADESI przedstawia. Ryc. 2 przedstawia średnie wartości CADESI-04 oraz ich spadek w poszczególnych dniach badania.

Ocena wartości skali świądu

Średnie wartości skali świądu obniżały się w kolejnych dniach badania i wynosiły kolejno: w dniu 1. – 3,37, w dniu 15. – 2,97, w dniu 30. – 2,45, w dniu 45. – 2,05, w dniu 60. – 1,63, w dniu 75. – 1,24, a w ostatnim dniu badania – 0,97 punktu. Różnice wartości skal świądu w kolejnych etapach badania były istotne statystycznie. W tab. 3 przedstawiono rozkłady wartości skali świądu w kolejnych pomiarach. W ryc. 4. przedstawione są średnie wartości skali świądu w poszczególnych dniach badania (od dnia 1. do 90.).





Wnioski i omówienie wyników

U wszystkich psów w czasie kolejnych badań następował spadek wartości CADESI-4 oraz skali świądu. Średnie procentowe wartości zmiany obu skal były dodatnie. W ostatnim dniu badania średnia procentowa zmiana skali CADESI-4 w stosunku do początku badania wyniosła aż 72,3%. Średnia procentowa zmiana wartości skali świądu w ostatnim dniu badania w stosunku do początku badania wyniosła 74,1%. Spadki wartości CADESI-4 oraz świądu zaobserwowano w całej badanej próbie. Porównanie wyników na początku i końcu badania (dzień 1. – dzień 90.) prowadzi do wniosku, że wartości skali oceny świądu u psów po badaniu istotnie spadły w stosunku do momentu przystąpienia zwierząt do badania. Wartości uzyskiwane na skali świądu różniły się istotnie pomiędzy pomiarami, z wyjątkiem ostatniego pomiaru (dzień 90. – dzień 75.). Wartość mediany skali spadła z 4 punków do 1 punktu.

Efekt istotnego zmniejszenia wartości CADESI-04 i skali świądu stwierdzono zarówno u psów, które przed przystąpieniem do badania były żywione karmami marki Royal Canin, jak i u psów karmionych innymi karmami. Nie stwierdzono istotnych zmian w wadze ciała psów w czasie trwania badania. Różnice w wadze ciała zwierząt w kolejnych etapach badania nie były istotne statystycznie. Skale CADESI-4 i świądu były ze sobą skorelowane. Tab. 4 przedstawia średnią procentową zmianę wartości CADESI-04 i skali świądu w stosunku do wartości w dniu pierwszym badania.