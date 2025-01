Zabieg sterylizacji u kotek:

- pozwala trwale pozbawić kotkę zdolności do rozmnażania, zapobiegając niechcianym miotom;

- eliminuje uciążliwe objawy towarzyszące rui takie, jak intensywna wokalizacja (niezależnie od pory dnia), apatia, agresja, ocieranie się o różne przedmioty. Należy pamiętać, iż ruja u kotek domowych (jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia) może występować jedna po drugiej, niezależnie od pory roku. Stanowi to poważne obciążenie dla organizmu kotki i dużą niedogodność dla właściciela;

- zapobiega powikłaniom związanym z ciążą i porodem;

- zapobiega infekcjom gruczołu mlekowego, macicy i ropomaciczu (w ostatnim przypadku sterylizacja stanowi zabieg ratujący życie; sterylizacja wykonana w takim przypadku jest jednak obarczona znacznie większym ryzykiem powikłań);

- zapobiega nowotworom narządów rodnych;

- wczesna kastracja, wykonana przed pierwszą rują minimalizuje ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego (najczęściej złośliwych).

Kastracja u kocurów:

- powoduje zmiany w zachowaniu- kot staje się spokojniejszy, łagodniejszy, chętniej pozostaje w domu, staje się bardziej towarzyski;

- zmniejsza potrzebę oddalania się od domu w celu poszukiwania kotki, co z kolei zmniejsza ryzyko wypadków komunikacyjnych i innych urazów;

- zmniejsza agresję terytorialną i bójki z innymi kotami, co pozwala uniknąć ciężko gojących się ran powstających po pogryzieniu czy zakażenia potencjalnie śmiertelnymi chorobami (FeLV, FIV);

- eliminuje znaczenie terenu (czyli mieszkania) moczem o bardzo intensywnym, praktycznie niemożliwym do usunięcia, zapachu;

- eliminuje ryzyko rozwoju schorzeń prostaty czy jąder;

- uniemożliwia pokrycie kotki, przez co zapobiega niechcianym ciążom.

2/ Kiedy przeprowadza się zabieg?

Zabieg sterylizacji może być wykonany praktycznie w każdym wieku. Wielu lekarzy (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) decyduje się na wczesna kastrację, przed osiągnięciem dojrzałości płciowej kocięcia. W Polsce zabieg najczęściej wykonywany jest u kotów w wieku 6-8 miesięcy. W przypadku kocurków zabieg warto przeprowadzić zanim mocz zyska charakterystyczną intensywną woń. Zabieg wykonany w późniejszym czasie może nie wyeliminować tego nieprzyjemnego zapachu. W każdym przypadku, optymalny moment wykonania zabiegu ustala lekarz weterynarii.

3/ Na czym polega zabieg?

Zabieg kastracji to rutynowo wykonywany, prosty zabieg chirurgiczny, który w prawidłowych warunkach stanowi minimalne ryzyko dla zdrowia zwierzęcia. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

U kotek zabieg jest bardziej skomplikowany niż u kocurów i polega na chirurgicznym usunięciu jajników (ovariektomia) lub jajników wraz z macicą (ovariohisterektomia), co trwale pozbawia kotkę zdolności do rozmnażania. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie powłok brzusznych, usuwa narządy rozrodcze a na ranę zakłada szwy. Cały zabieg trwa zwykle nie dłużej niż pół godziny.

U kocurów zabieg polega na usunięciu jąder poprzez nacięcie wykonane na worku mosznowym. Rana jest tak niewielka, że nie wymaga zakładania szwów, a cały zabieg trwa kilka-kilkanaście minut.

Do powikłań po zabiegu dochodzi rzadko- u kotek istnieje ryzyko zerwania szwów i rozliczania rany, dlatego po zabiegu warto zaopatrzyć się w kołnierz lub fartuszek ochronny.

Przed zabiegiem warto porozmawiać z lekarzem weterynarii, który wyjaśni szczegóły dotyczące samego zabiegu a także udzieli informacji w jaki sposób przygotować i jak opiekować się kotem po zabiegu.

U kotek istnieje także możliwość okresowej eliminacji z rozrodu poprzez stosowanie antykoncepcji hormonalnej (w postaci tabletek lub iniekcji). Metoda ta związana jest jednak z licznymi efektami ubocznymi takimi, jak ropomacicze, cukrzyca czy nowotwory gruczołu mlekowego.



4/ O czy należy pamiętać po zabiegu?

Aktualnie ponad trzy-czwarte kotów odwiedzających lecznice weterynaryjne to osobniki kastrowane. Aby zapewnić kastrowanemu kotu długie i komfortowe życie należy pamiętać o kilku istotnych zmianach fizjologicznych i hormonalnych, jakie zachodzą w organizmie po zabiegu.

a/ przyrost masy ciała

Który spowodowany jest przede wszystkim zwiększonym pobraniem pokarmu. Należy pamiętać, iż ilość zjadanej karmy wzrasta w ciągu 48 godzin po zabiegu. Szacuje się, że u kastrowanych kocurów spożycie karmy wzrasta o 26%, a u sterylizowanych kotek- o 18%. Zwiększonemu pobraniu karmy towarzyszy jednocześnie spadek zapotrzebowania energetycznego o 30%.