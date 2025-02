Najczęściej zadawane pytania odnośnie żywienia psów i kotów

Tak, możesz bezpiecznie mieszać suchą i mokrą karmę Royal Canin®. Wielu właścicieli psów i kotów decyduje się na to rozwiązanie, ponieważ pozwala to urozmaicić dietę zwierzęcia i sprawić, że posiłki będą bardziej smakowite. Mieszanie karmy suchej i mokrej może być także korzystne, ponieważ karma mokra dostarcza dodatkowego nawodnienia, co jest szczególnie ważne dla zwierząt, które nie piją wystarczająco dużo wody. Ważne jest jednak przestrzeganie zalecanej dziennej porcji i odpowiednie proporcje obu rodzajów karmy, by zapewnić zbilansowane żywienie.