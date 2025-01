Psy ratownicze w TOPR – jak wygląda ich codzienność?

W Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym pracuje siedem psów ratowniczych: Grey, Bjorn, Krom, Blaki, Bob, Piksel i Has. Każdy z nich mieszka ze swoim przewodnikiem, co pozwala na budowanie więzi, która jest kluczowa w pracy zespołowej. Przewodnicy dbają o codzienną opiekę nad psami, ich trening, regenerację i ogólne samopoczucie.

Przygotowania do sezonu zimowego trwają cały rok. Po okresie intensywnych działań zimą, psy odpoczywają, jednak latem rozpoczynają intensywne przygotowania. Obejmują one treningi w terenie, a jesienią również wyjazdy w miejsca z dostępem do śniegu, najczęściej w okolice Alp. Dzięki temu psy TOPR mogą ćwiczyć w warunkach zbliżonych do tych, w których przyjdzie im pracować zimą w Tatrach.