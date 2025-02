WYJDŹ Z NETA, IDŹ DO WETA!

W grudniu 2024 roku zrealizowano badanie dotyczące zjawiska autodiagnozy psów i kotów przez ich opiekunów w oparciu o informacje dostępne w internecie. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie lekarzy weterynarii oraz opiekunów zwierząt. Jego celem było sprawdzenie, w jakim stopniu właściciele zwierząt korzystają z informacji dostępnych w internecie do diagnozowania swoich pupili, czy ulegają szkodliwym mitom i czy przedkładają je nad zalecenia lekarzy weterynarii. Według raportu, 97% lekarzy weterynarii było przynajmniej od czasu do czasu w sytuacji, gdy opiekunowie zwierząt przychodzili do nich z gotową diagnozą. Zdaniem 88% lekarzy weterynarii diagnoza ta pochodziła z internetu.

wyniki badania, które rzucają światło na to, jak opiekunowie zwierząt szukają diagnozy w sieci oraz jak na ten trend wpływa na pracę lekarzy weterynarii w czasach, gdy internetowe diagnozy stają się coraz bardziej powszechniejsze.

Royal Canin mówi jasno: nie diagnozuj swojego zwierzęcia w internecie, tak jak nie diagnozujesz tam członków swojej rodziny. Żaden portal internetowy nie zastąpi fachowej diagnozy lekarza weterynarii.