Pobierz materiały i udostępnij na swoich mediach społecznościowych!

Wybierz kategorię, która Cię interesuję i pobierz materiały do wykorzystania w social mediach

Pobierz materiały dla psów dorosłych!

Pobierz materiały dla szczeniąt!

Pobierz materiały dla kotów dorosłych!

Pobierz materiały dla kociąt!

Pobierz materiały dla suplementow!

Aktualności

Zapisz się na szkolenia dla Breederów!

Zapisz się!

Sprawdź jak wprowadzić nową karmę!

Stosowanie odpowiedniej kamy ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierzęcia. Należy jednak pamiętać, że nowa karma powinna być wprowadzana stopniowo, aby uniknąć zaburzeń pokarmowych związanych z nagłą zmianą diety. Poniższy schemat ułatwi Ci bezpieczne wprowadzenie nowej karmy. Jeżeli Twoje zwierzę dobrze zareagowało na tę zmianę, po tygodniu możesz już podawać wyłącznie nową karmę.
Dowiedz się więcej

Sprawdź Brand event cat!

Zapisz się!