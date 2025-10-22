Pobierz materiały i udostępnij na swoich mediach społecznościowych!
Wybierz kategorię, która Cię interesuję i pobierz materiały do wykorzystania w social mediach
Aktualności
Zapisz się na szkolenia dla Breederów!
Sprawdź jak wprowadzić nową karmę!
Stosowanie odpowiedniej kamy ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierzęcia. Należy jednak pamiętać, że nowa karma powinna być wprowadzana stopniowo, aby uniknąć zaburzeń pokarmowych związanych z nagłą zmianą diety. Poniższy schemat ułatwi Ci bezpieczne wprowadzenie nowej karmy. Jeżeli Twoje zwierzę dobrze zareagowało na tę zmianę, po tygodniu możesz już podawać wyłącznie nową karmę.