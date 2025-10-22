Stosowanie odpowiedniej kamy ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierzęcia. Należy jednak pamiętać, że nowa karma powinna być wprowadzana stopniowo, aby uniknąć zaburzeń pokarmowych związanych z nagłą zmianą diety. Poniższy schemat ułatwi Ci bezpieczne wprowadzenie nowej karmy. Jeżeli Twoje zwierzę dobrze zareagowało na tę zmianę, po tygodniu możesz już podawać wyłącznie nową karmę.