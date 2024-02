A nutrição saudável personalizada tem um papel fundamental a desempenhar na manutenção da saúde e da beleza de um Sphynx. A comida fornece energia para desempenhar as funções vitais e uma fórmula nutricional completa para um Sphynx deve conter um equilíbrio adaptado de nutrientes. Ao alimentá-lo assim, irá proporcionar uma dieta que não é nem deficiente nem excessiva. As dietas deficientes ou excessivas podem ter efeitos adversos na saúde do seu gato.

Deve disponibilizar sempre água doce e limpa para promover uma boa regularidade urinária. Os gatos também estão naturalmente adaptados a comer porções pequenas, entre 7 a 10 vezes ao dia. Se der ao seu Sphynx a ração diária recomendada de croquetes uma vez por dia, isso ajudará a que o seu gato regule o próprio consumo.

As seguintes recomendações destinam-se a animais saudáveis. Se o seu gato tiver problemas de saúde, consulte o médico veterinário que poderá prescrever uma dieta veterinária exclusiva.

O crescimento é uma fase essencial na vida de um gatinho. É um momento de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. Quando se trata de necessidades em termos de energia, proteínas, minerais e vitaminas, um gatinho Sphynx tem necessidades muito maiores do que um gato adulto. Precisa de energia e nutrientes para manter o seu corpo, mas também para crescer e formá-lo. O crescimento de um gatinho faz-se em duas fases:

Construção - Do nascimento aos 4 meses:

A fase de desmame é a transição que um gatinho faz de alimentos líquidos, ou leite materno, para alimentos sólidos. Este período corresponde naturalmente ao momento em que os dentes de leite nascem, entre as 3 e as 6 semanas de idade. Nesta fase, os gatinhos ainda não são capazes de mastigar, por isso, uma refeição leve (croquetes reidratados ou alimentos húmidos adaptados) contribui para facilitar a transição entre líquidos e sólidos. Entre as 4 e as 12 semanas após o nascimento, a imunidade natural que um gatinho recebe do colostro da mãe (ou seja, o primeiro leite) diminui à medida que o sistema imunitário do gatinho se desenvolve gradualmente. Este momento crítico, denominado período de fragilidade imunitária, requer um complexo de antioxidantes, que inclua vitamina E, que ajude a promover as suas defesas naturais. Os gatinhos passam por um período de crescimento intenso e particularmente delicado durante o qual têm propensão para problemas digestivos. A sua dieta nesta fase deve não só ser rica em energia para atender às suas necessidades essenciais de crescimento, como também conter proteína de elevada digestibilidade para o seu aparelho digestivo que ainda está em amadurecimento. Os prebióticos, como os frutoligossacarídeos, podem igualmente promover a saúde digestiva, contribuindo para o equilíbrio da flora intestinal. O resultado? Boa qualidade fecal, de uma forma geral. A alimentação do gatinho deve conter ácidos gordos ómega 3 (EPA-DHA) que ajudam a promover o desenvolvimento neurocerebral adequado.

Consolidação e harmonização - Dos 4 aos 12 meses: