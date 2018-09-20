Resgatar um gato ou um gatinho pode ser uma experiência extremamente gratificante, mas é importante ponderar bem as opções que tem disponíveis de modo a garantir que conseguirá oferecer o lar certo para o seu novo animal de estimação.

Benefícios da adoção de um gato

A adoção de um gato pode ser uma jornada extremamente gratificante por diversas razões, tanto práticas quanto emocionais. Enumeramos, em seguida, algumas:

Se for a um centro de resgate, a equipa conhecerá bem cada gato e ajudará a encontrar o animal certo para si.

Os gatos de abrigos geralmente foram desparasitados e examinados por um médico veterinário, tendo sido muitas vezes esterilizados e vacinados antes de irem para o seu novo lar. Normalmente, ser-lhe-á pedida uma contribuição financeira acessível quando levar o seu gato para casa.

Um abrigo avaliará sempre o seu estilo de vida para se certificar de que este é adequado ao bem-estar e às necessidades do gato, e poderá responder a quaisquer perguntas que possa ter.

Se adotar um gato adulto, este poderá já ter sido treinado para a vida em casa.

Desafios da adoção de um gato

Ter consciência dos desafios da adoção de um gato desde o início pode ajudá-lo a tomar a sua decisão e apoiá-lo nas fases iniciais da vida do gato em sua casa:

Se optar por adotar um gatinho, este será inicialmente muito mais dependente do que um gato adulto e não pode ficar sozinho durante muito tempo.

Se adotar um gatinho, precisará de reservar algum tempo para o treinar para a vida em casa.

Se adotar um gato adulto, este pode já ter maus hábitos que serão difíceis de mudar.

Dicas para adotar um gato

Depois de tomar a sua decisão de adotar um gato, há algumas medidas que pode tomar para tornar o processo mais fácil para si e para o seu novo animal de estimação: