A responsabilidade de ter um gato

Escolher um gato deve ser uma das decisões mais importantes da nossa vida, na medida em que estamos a assumir a responsabilidade de cuidar de outro ser vivo, que irá necessitar de cuidados concretos.

A importância desta decisão reside no facto de que os cuidados do gato devem ser prestados ao longo de toda a sua vida e de que há uma série de detalhes a ser tidos em conta: desde o custo dos cuidados de higiene até ao tempo que o gato exige, não esquecendo os requisitos próprios do gato em questão e os cuidados veterinários, para além de outros, como por exemplo o custo de aquisição do animal, se decidirmos comprar o gato.

É preciso ponderar cuidadosamente

O compromisso de ter um gato não deve resultar de um impulso momentâneo em frente à vitrine de uma loja de animais, face a um anúncio na internet, à proposta de um amigo que acaba de ter uma ninhada ou a uma visita a um abrigo de animais com uma ampla lista de gatos para adoção. A decisão de ter um gato deve ser bem ponderada e resultar de uma análise rigorosa e honesta, tanto para que a escolha seja a mais adequada como para que não haja arrependimentos.

É justamente para evitar arrependimentos que, se tivermos a intenção de oferecer um gato, devemos ter a certeza absoluta de que a pessoa que o irá receber realmente o quer e que, além disso, é o gato adequado ao seu estilo de vida e gostos pessoais. Na nossa opinião os animais de estimação não são presentes, mas se não partilhar da mesma opinião, recomendamos-lhe encarecidamente que permita ser o futuro pet owner a escolher o melhor gato para si mesmo. Desta forma, a probabilidade de sucesso é muito maior.