Tal como os seres humanos, os gatos podem sofrer de alergias e dos sinais clínicos desconfortáveis de uma reação. Embora as alergias possam ser tratadas, descobrir o que está a causar a alergia do seu gato pode ser complicado e requer a ajuda do seu médico veterinário.

Sinais clínicos de alergias em gatos

A pele do seu gato é o maior indicador de se este está, ou não, com uma alergia. Quando acaricia o seu gato, pode sentir pequenas crostas. Pode notar também que extensas zonas da pele, relativamente planas, estão vermelhas ou parecem inflamadas. Pode ainda reparar em lesões no rosto, no abdómen ou na parte externa das coxas. Os gatos com alergias arranham-se e coçam-se com frequência, por vezes excessivamente, e também podem limpar-se demasiado num esforço para aliviar qualquer desconforto. O resultado pode ser zonas com menos pelo, pelo quebradiço ou perda de pelo.

Por que razão é tão difícil determinar o tipo de alergia de um gato?

Existem três causas principais de alergia no gato: pulgas, algum alimento da sua dieta e alergénios no ambiente. Determinar qual destas causas está a provocar uma reação alérgica é difícil, tendo o médico veterinário de passar por um processo de exclusão de partes até determinar o que está a causar os sinais clínicos no gato.

O que irá o médico veterinário fazer para identificar a alergia do meu gato?

A primeira coisa que o seu médico veterinário fará é estabelecer se há alguma causa para os sinais clínicos do seu gato que não seja a reação alérgica. Muitos dos sinais clínicos que um gato com alergias apresenta são semelhantes aos causados por infeções parasitárias, infeções fúngicas (como a micose) e até mesmo problemas comportamentais. Todas estas causas terão de ser excluídas pelo seu médico veterinário antes de começar a determinar qual é a alergia.

O médico veterinário submeterá, assim, o seu gato a um tratamento para as pulgas. Os gatos podem desenvolver hipersensibilidade às picadas de pulga, coçando-se vigorosamente e provocando crostas ou lesões. O seu médico veterinário vai pedir-lhe para fazer um forte tratamento anti-pulgas, desinfestar quaisquer outros animais existentes na sua casa e tomar outras precauções, como limpar regularmente o ambiente onde vive o seu gato.