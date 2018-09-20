A pele do seu gato é um órgão grande que precisa de micro e macronutrientes para se manter saudável; qualquer coisa que interfira na absorção desses nutrientes afetará a pele e a pelagem do seu animal de estimação. Felizmente, todos os problemas de pele comuns são tratáveis, sejam internos ou externos.

Infestação parasitária em gatos

Os parasitas que se prendem à pele do seu gato podem causar irritação e desconforto, levando, por vezes, à perda de pelo ou outros problemas percetíveis.

As pulgas são um problema incrivelmente comum entre os gatos. Estes pequenos parasitas pousam na pele do seu gato, fazendo com que se coce, lamba e limpe para se livrar do prurido. Por sua vez, isto pode causar bolas de pelo, pois o seu gato ingere quantidades significativas do mesmo. Os gatos podem também desenvolver dermatite se se tornarem alérgicos a picadas de pulgas, o que normalmente ocorre se tiverem sido excessivamente expostos às mesmas, o que pode ocorrer dependendo da história individual de um gato e da exposição anterior a pulgas.

As carraças entram em contacto com o seu gato depois de este ter saído e podem fixar-se no pescoço e nas orelhas e causar inflamação. Alguns tipos de carraças são encontrados em plantas em determinadas épocas do ano e podem infestar humanos e outros mamíferos, assim como gatos.

Se perceber que o seu gato está a coçar-se incessantemente e tem muita cera preta na orelha, pode ter ácaros auriculares. Estes vivem no canal auditivo e causam dor de ouvido, o que pode ser muito desconfortável.

Apesar de o seu gato não sentir sempre irritação ou não se coçar, a micose ainda pode causar problemas de pele. Este fungo microscópico ataca o pelo do seu gato na raiz, escurecendo a pele e provocando a queda da pelagem.

Todas as infeções parasitárias podem ser tratadas com uma combinação de soluções orais, em spray, de aplicação direta na pele e ambientais que o seu médico veterinário irá prescrever. No caso das pulgas, é importante não usar produtos concebidos para cães no seu gato, pois podem ser fatais.