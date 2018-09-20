Problemas de pele comuns em gatos
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A pele do seu gato é um órgão grande que precisa de micro e macronutrientes para se manter saudável; qualquer coisa que interfira na absorção desses nutrientes afetará a pele e a pelagem do seu animal de estimação. Felizmente, todos os problemas de pele comuns são tratáveis, sejam internos ou externos.
Infestação parasitária em gatos
Os parasitas que se prendem à pele do seu gato podem causar irritação e desconforto, levando, por vezes, à perda de pelo ou outros problemas percetíveis.
As pulgas são um problema incrivelmente comum entre os gatos. Estes pequenos parasitas pousam na pele do seu gato, fazendo com que se coce, lamba e limpe para se livrar do prurido. Por sua vez, isto pode causar bolas de pelo, pois o seu gato ingere quantidades significativas do mesmo. Os gatos podem também desenvolver dermatite se se tornarem alérgicos a picadas de pulgas, o que normalmente ocorre se tiverem sido excessivamente expostos às mesmas, o que pode ocorrer dependendo da história individual de um gato e da exposição anterior a pulgas.
As carraças entram em contacto com o seu gato depois de este ter saído e podem fixar-se no pescoço e nas orelhas e causar inflamação. Alguns tipos de carraças são encontrados em plantas em determinadas épocas do ano e podem infestar humanos e outros mamíferos, assim como gatos.
Se perceber que o seu gato está a coçar-se incessantemente e tem muita cera preta na orelha, pode ter ácaros auriculares. Estes vivem no canal auditivo e causam dor de ouvido, o que pode ser muito desconfortável.
Apesar de o seu gato não sentir sempre irritação ou não se coçar, a micose ainda pode causar problemas de pele. Este fungo microscópico ataca o pelo do seu gato na raiz, escurecendo a pele e provocando a queda da pelagem.
Todas as infeções parasitárias podem ser tratadas com uma combinação de soluções orais, em spray, de aplicação direta na pele e ambientais que o seu médico veterinário irá prescrever. No caso das pulgas, é importante não usar produtos concebidos para cães no seu gato, pois podem ser fatais.
A dieta do seu gato e os problemas de pele
O pelo do seu gato consiste em 95% proteína, sendo que o crescimento do pelo e a renovação da pele consomem até 30% da ingestão de proteína diária do seu animal de estimação. Portanto, uma deficiência de proteínas na dieta do seu gato pode resultar em pele e pelagem em más condições, incluindo pele escamosa, cujo pelo cai com facilidade, perda de cor, crescimento débil do pelo e pelo fino, opaco ou quebradiço.
Se o seu gato tem falta de ácidos gordos essenciais, como ómega 3 e ómega 6, também poderá denotar pele oleosa ou seca e pelo sem brilho. O seu gato não consegue sintetizar alguns ácidos gordos essenciais, como tal, estes precisam de ser incluídos na sua dieta diária.
Dar ao seu gato uma alimentação completa e equilibrada é a forma mais simples de o proteger contra estas deficiências. Também pode arranjar uma alimentação concebida especialmente para gatos com problemas de pele, o que melhorará a qualidade da pele e pelagem.
Problemas de pele de um gato e fatores de estilo de vida
Se o seu gato se aventura regularmente ao exterior, pode achar que é propenso a apanhar detritos ambientais que irritam a pele, como farpas de madeira ou relva. Lembre-se de removê-los quando o seu gato vem do exterior para evitar que se coce ou se arranhe.
Também poderá notar que é ocasionalmente mordido por outros animais (especialmente se não tiver sido esterilizado). Estas mordidas podem tornar-se abcessos se a ferida entrar em contacto com germes, o que pode causar edema, uma inflamação na pele e febre. Para tratar a ferida, o médico veterinário irá limpá-la em profundidade.
Dar banho ao seu gato é uma boa ideia, mas utilize apenas produtos específicos para gatos, já que a pele deles é mais ácida do que a dos humanos. O champô para humanos pode causar irritação e problemas de pele.
Se acha que o seu gato pode estar com um problema ou uma queixa na pele, consulte o médico veterinário imediatamente. Poderá iniciar o tratamento rapidamente e poupar qualquer desconforto adicional ao seu gato.
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