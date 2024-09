Os gatinhos passam boa parte do dia a limparem-se, mas como tutor também tem responsabilidades e um papel a desempenhar, no que se refere a tratar da limpeza e higiene do seu gatinho.

Cuidar do seu gatinho desta forma irá não só fomentar a saúde e o bem-estar do seu animal, como também o ajudará criar um vínculo com ele.

Manter a pelagem do seu gatinho

Escovar o seu gatinho regularmente dá-lhe oportunidade de verificar se existem parasitas, como pulgas e carraças, e ajuda a evitar a formação de bolas de pelo que se podem acumular no estômago.

Como escovar o pelo de um gatinho

Comece muito gentilmente para que o seu gato se acostume a ser escovado ou penteado.

Escove sempre o gatinho na direção do crescimento do pelo, e depois no sentido contrário, para remover suavemente os pelos soltos e quaisquer nós que se formem.

Se um nó resistir, seja carinhoso e paciente em vez de puxar com força e danificar o pelo.

Recomendamos que termine a sua sessão de limpeza com um jogo para que termine de uma forma positiva para o seu gatinho.

Na primavera e no verão, as estações de muda, é necessário realizar uma escovagem mais regular e cuidadosa. Utilize uma luva de massagem de borracha e escove o seu animal para libertar mais facilmente os pelos soltos.

Como limpar gatos de pelo curto

A escovagem semanal é suficiente para gatos de pelo curto. Antes de escovar, pode massajar o pelo no sentido contrário ao do crescimento do pelo com uma luva de limpeza para remover os pelos soltos e tonificar a pele. Utilize uma escova macia, se possível, com cerdas naturais de seda, para evitar danificar o pelo.

Como limpar gatos de pelo comprido e Persas

Alguns minutos de escovagem todos os dias evitam a formação de nós e removem a sujidade. Um pente grande de metal com dentes é o mais indicado para o fazer. Deve manusear o pente com cuidado tendo em conta que este se insere no pelo mais profundamente do que uma escova. Isto significa que há um risco maior de irritar a pele, por isso certifique-se de que escolhe um pente de qualidade.

Como cortar as unhas a um gatinho

Os gatinhos utilizam as unhas para marcar o território. Para evitar danos causados por coçadelas sem que isso afete o comportamento natural dos animais, é recomendado cortar-lhes as unhas. Cortar as unhas é totalmente indolor, mas pode causar stress ao seu gatinho, por isso é importante começar cedo para que possa habituar-se desde tenra idade ao processo.

Pergunte ao seu médico veterinário - Antes de começar a cortar as unhas ao seu gato, pergunte ao médico veterinário que parte da unha pode cortar sem causar dor e hemorragia.

Certifique-se de que ambos estão confortáveis - Comece por escolher um lugar confortável para se sentar e coloque o gatinho ao colo, segurando o corpo entre as suas pernas. Entre o corte de cada unha, deve acalmar o seu gatinho acariciando-lhe a barriga.

Os alicates de guilhotina são o melhor equipamento para aparar as unhas - Corte a ponta branca da garra, mantendo-se bem longe do fim do triângulo rosa, que é a parte carnuda na base da unha (o sabugo). Se cortar muito perto do sabugo, corre o risco de causar stress e hemorragia.

Leve o seu tempo - é melhor cortar uma pequena quantidade várias vezes do que fazer um corte grande.

As unhas de um gatinho são um bom indicador da sua saúde. Quando as unhas estão muito rígidas ou muito moles é sinal de possível má nutrição ou de ataque bacteriano, por isso, se notar qualquer um destes sinais consulte o médico veterinário.