Para alimentar o seu gatinho, siga as indicações que encontra na embalagem de alimento. Evite oferecer ao seu gatinho outro alimento para além do que come habitualmente e garanta que tem sempre água fresca disponível.

O alimento do seu gatinho deve conter todas as vitaminas e minerais necessários para um correto desenvolvimento da sua estrutura óssea, assim como antioxidantes para reforçar as suas defesas naturais e ácidos gordos EPA e DHA para o correto desenvolvimento do seu sistema nervoso central.