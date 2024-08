Oito semanas da vida do seu gatinho

Após dois meses, a ninhada deve parar de se alimentar da mãe e preparar-se para ser completamente independente no que se refere à alimentação. Pode fazer a transição para uma alimentação nutricionalmente adequada, energética e com a textura e o tamanho certos para eles, certificando-se de que o faz gradualmente, por forma a não sobrecarregar a digestão dos gatinhos. Nesta fase, é recomendado conversar com o seu médico veterinário acerca da vacinação.

O seu gatinho às 12 semanas

Todos os gatinhos passarão nesta fase por um fase de crescimento rápido. Apesar de os seus picos de energia terem diminuído, ainda precisam três vezes mais de energia do que um gato adulto para os ajudar no período mais intenso de aumento de peso que decorre entre os quatro e os cinco meses, altura em que crescerão 100 gramas por semana. Os padrões de sono passarão a ser mais idênticos aos de um gato adulto, entre 13 a 16 horas por dia, e o seu comportamento já estará totalmente socializado para que possam brincar com o resto da ninhada e consigo.

Entre os 12 e os 15 meses de vida, o seu gatinho torna-se adulto e atingirá o seu tamanho total. Ao estar ciente das diferentes fases iniciais e do que precisam em cada uma, poderá garantir que atingem a vida adulta de forma saudável e feliz.