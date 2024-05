Apesar de, quando nascem, os gatinhos ainda não utilizarem as orelhas e os olhos, apresentam vários comportamentos reflexivos nesta fase inicial. Um gatinho já é capaz de orientar-se no espaço ao seu redor através do olfato e do tato. Consegue manter-se quente aninhando-se junto da mãe e obtém os nutrientes através do leite da mãe.