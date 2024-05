Alimentação e nutrição para gatinhos

Antes de levar o seu gatinho para casa, verifique qual a alimentação a que está habituado e a quantidade com que é alimentado diariamente. Quaisquer mudanças repentinas na sua alimentação podem perturbar o estômago do seu gatinho, além disso, este adaptar-se-á mais facilmente à sua nova casa se o alimento lhe for familiar.

Vá controlando o peso do seu gatinho para garantir que este não está a perder nem a aumentar demasiado o seu peso, realidades que podem causar problemas de saúde. Siga as quantidades recomendadas na embalagem de alimentos do seu gatinho e entre em contacto com o médico veterinário para obter orientações se estiver preocupado com o peso ou crescimento do animal.