A recolha do seu gatinho e a primeira semana de ambos

Nunca deve adotar um gatinho com menos de oito semanas. Alguns criadores poderão mantê-los com a mãe e os companheiros de ninhada até às 12 semanas. Por essa fase já devem ter sido desmamados e aprendido as competências sociais básicas necessárias para interagir com outros gatos. É também entre as oito e as 16 semanas que começam a compreender o seu papel em casa, pelo que será uma boa altura para trazê-lo para o seu novo lar.