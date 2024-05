Cuidar da saúde do seu gatinho

É muito importante que o seu gatinho receba as vacinas certas na idade correta, para garantir a sua saúde e bem-estar durante o seu crescimento. O seu médico veterinário poderá avaliar os riscos a que se encontra exposto o seu gatinho corre e estabelecer um plano de vacinação detalhado, de acordo com as suas necessidades.

A idade ideal para a primeira vacinação do seu gatinho é entre as seis e as nove semanas. Verifique com o tutor anterior do seu gatinho, pois este pode já ter tomado a sua primeira vacina antes de o trazer para a sua casa.