A esterilização do seu gatinho é um procedimento comum, que trará muitos benefícios para o seu gato e para a sua casa. No entanto, não é uma decisão que deva tomar com ligeireza, especialmente se estiver interessado em ter uma ninhada de gatinhos no futuro.

O que é a esterilização?

Esterilização é o termo usado para designar a remoção cirúrgica dos órgãos reprodutores dos gatos. Outro termo usado para designar este procedimento cirúrgico é o de castração.

Como funciona a esterilização?

A estilização elimina as hormonas sexuais do seu gato. No caso dos gatos machos, os testículos são removidos para que não produzam espermatozoides capazes de fertilizar o óvulo de uma gata, deixando os gatos, como tal, de serem capazes de se reproduzir. A cirurgia é realizada por um médico veterinário.

Qual é a melhor altura para esterilizar o meu gatinho?

O ideal será esterilizar o seu gatinho por volta da puberdade. Nos gatos machos, a puberdade ocorre entre os seis e os 12 meses de idade. Os gatos machos tendem a atingir a maturidade sexual e, portanto, começam a procurar uma parceira, entre os sete e os 12 meses. A esterilização pode ser feita com sucesso a partir dos três meses. O médico veterinário poderá aconselhá-lo sobre a melhor altura para esterilizar o seu gatinho.

Porque devo esterilizar o meu gatinho?

A principal vantagem de esterilizar o seu gatinho é a de suprimir a possibilidade de ter ninhadas indesejadas, que podem ser difíceis de cuidar e para as quais poderá ser difícil encontrar um bom lar. Reduz igualmente a probabilidade de o seu gato contrair ou disseminar uma IST, já que o desejo de acasalar é reduzido. Reduzido também fica o seu desejo de lutar, o que pode contribuir para um ambiente doméstico mais tranquilo e pacífico.

Como a dieta do meu gatinho vai mudar?

Após a esterilização, as necessidades nutricionais do seu gatinho mudam. As suas necessidades energéticas diminuem cerca de 30%, contudo, o seu apetite aumentará aproximadamente 20 a 25%. Como o seu gatinho ainda está a crescer e precisa de energia para desenvolver músculos saudáveis e massa corporal, é importante dar-lhe um alimento que cubra suas necessidades nutricionais. Um alimento concebido para gatos esterilizados pode ser uma boa opção. Consulte o seu médico veterinário para obter uma recomendação nutricional.

Que outras complicações podem advir da esterilização?

Os gatos machos correm um risco elevado de ficarem obesos depois de serem esterilizados, o que pode levar a outros problemas de saúde a longo prazo. Entre estes problemas, encontram-se a doença nas articulações, a diabetes e os problemas urinários. Se optar por esterilizar o seu gatinho, mantenha-se atento à ingestão de calorias e envolva-o em atividades lúdicas que o ajudem a controlar o peso.

A esterilização pode ser um procedimento benéfico para o seu gato e para o ambiente doméstico. Para mais informações, fale com o seu médico veterinário que o poderá ajudar a decidir se é o procedimento certo para o seu gato.