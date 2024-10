Plano de vacinação para gatos

Com que idade devem os gatinhos fazer o primeiro reforço das vacinas?

O primeiro reforço das vacinas obrigatórias será administrado entre as 12 e as 16 semanas de idade.

O primeiro reforço será para:

Gripe do gato - tanto herpesvírus felino (fHV) como calicivírus felino (FCV)

Vírus da panleucopenia felina (FPV)

Vírus da leucemia felina (FeLV)

O meu gatinho pode andar na rua antes do primeiro reforço?

Só se considera que os gatinhos estão vacinados quando tiverem sido administradas pelo menos duas injeções, incluindo o primeiro reforço entre as 12 e as 16 semanas. A partir daqui, estão protegidos contra as doenças abrangidas pelas vacinas.

Em teoria, não devem andar na rua até receberem a segunda injeção. No entanto, do ponto de vista comportamental, é muito importante que um jovem gatinho seja confrontado com variadas situações, de forma a garantir que se torna um adulto socializado.

Assim, os gatinhos que ainda não receberam a segunda injeção podem andar na rua, mas apenas em locais onde o risco de infeção é reduzido, como no seu próprio jardim.

Se planeia que o seu gatinho seja um gato de interior, então não necessita de se preocupar muito com isto.

O meu gatinho receberá outras injeções nesta fase?

Esta é a altura certa para administrar a primeira vacina conta a raiva, se o seu médico veterinário decidir que é necessária. Tal depende sempre do estilo de vida que o seu gatinho tem e se planeia viajar para o estrangeiro com ele.

Que outros reforços terá o meu gatinho de levar?

O seu gatinho precisará de um reforço um ano depois da segunda injeção e anualmente, depois disso. Se o seu gatinho levou vacinas opcionais no início de vida, deverá também receber os reforços planeados para essas vacinas.

O seu médico veterinário recomendará e colocará em prática um plano de vacinação adequado para as necessidades individuais do seu gato.

O meu gato receberá os mesmos reforços todos os anos?

Não necessariamente. A imunidade contra as várias doenças e vírus tem períodos de duração diferentes. Isto significa que o seu gato não receberá os mesmos reforços todos os anos.

Isto dependerá dos seguintes fatores:

O tipo de vacina utilizado

A idade do seu gato

Riscos de epidemias locais

Alterações na lei atual

O seu médico veterinário saberá quais os reforços necessários de futuro e explicará para que são as vacinas sempre que as administrar.

O meu médico veterinário dir-me-á quando devem ser feitos os reforços?

O seu médico veterinário deverá enviar-lhe notificações a relembrá-lo de efetuar a marcação dos reforços das vacinas do seu gatinho. No entanto, é sempre boa ideia registar a data em que são devidos, por oposição a aguardar pelas notificações do consultório do médico veterinário.

Se tiver alguma dúvida sobre as primeiras vacinas do seu gatinho ou sobre os reforços, é importante que entre em contacto com o seu médico veterinário.