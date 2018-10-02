O que é a leucemia felina?

A leucemia felina (FeLV) é um retrovírus, que pertence ao mesmo grupo de vírus que o VIH. No entanto, não infeta seres humanos.

Hoje em dia, é muito menos comum nos gatos do que costumava ser, com menos de 1% dos gatos saudáveis infetados. Isto deve-se às vacinações generalizadas e eficazes de gatinhos e gatos desde os anos 90.

O que acontece se o meu gato ou gatinho contrair leucemia felina?

A leucemia felina suprime o sistema imunológico e provoca uma infeção lenta, deixando o gato infetado altamente vulnerável a outras doenças, incluindo:

Cancros

Inflamação de diferentes órgãos do corpo

Problemas reprodutivos

Nos gatinhos, pode causar um declínio lento e gradual, que, quando não tratado, conduz à morte.

Como é que a leucemia felina se propaga?

Transmite-se entre gatos pela saliva, quando se limpam mutuamente, partilham tigelas de comida e, de modo geral, estão próximos uns dos outros. Também pode ser transmitida por outras secreções corporais, sangue e leite.

Trata-se de um vírus que se pode ocultar dentro das células do gatinho ou do corpo do gato - o que se designa latência. O vírus insere o seu ADN no ADN do gato, tendo a capacidade de despertar e causar uma doença muito após a infeção inicial.

Quanto tempo pode durar a leucemia felina nos gatos?

O curso da leucemia felina geralmente dura até três anos, embora, em muitos casos, o gato morra mais cedo.

Há vacina contra a leucemia felina?

Felizmente, está disponível vacinação, que ajuda a prevenir infeções persistentes e doenças fatais.

A vacina contra a leucemia felina é uma das principais vacinas, o que significa que é indicada para todos os gatos e gatinhos. Deve falar com seu médico veterinário para estabelecer um programa de vacinação adequado para o seu gatinho.

Qual é a melhor altura para vacinar o meu gatinho?

A idade ideal para o seu gatinho receber a sua primeira vacina é às oito semanas, seguida de uma segunda vacina três a cinco semanas depois. Este ciclo inclui as principais vacinas que protegem o gatinho contra as doenças mais comuns e de alto risco. Estas incluem:

Gripe do gato - tanto herpesvírus felino (fHV) como calicivírus felino (FCV)

Vírus da panleucopenia felina (FPV)

Vírus da leucemia felina (FeLV)

O seu médico veterinário também irá aconselhá-lo sobre quaisquer outras vacinas recomendadas para o seu gatinho, dependendo do estilo de vida do mesmo, especificamente se irá passar tempo no exterior ou não, ou se estará em contacto com outros gatos.

A vacina para a leucemia felina requer uma injeção de reforço?

Sim, como acontece com as outras vacinas principais, o seu médico veterinário administrará uma primeira injeção de reforço para a leucemia felina entre as 12 e as 16 semanas de idade.

Assim que o seu gatinho atingir um ano de idade, precisará do primeiro reforço anual, que será repetido todos os anos. É importante entrar em contacto com seu médico veterinário local se precisar de mais informações ou conselhos especializados.