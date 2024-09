Os gatinhos são especialmente vulneráveis a parasitas internos, tendo em conta que o seu sistema imunitário está em desenvolvimento.

Existem dois tipos de parasitas internos a que o seu gatinho pode ser suscetível, mais especificamente:

Os protozoários

E as vermes intestinais

O que são protozoários?

Os protozoários são organismos unicelulares que podem causar diarreia.

Os gatinhos sofrem principalmente de dois tipos específicos de microrganismos, sendo ambos responsáveis por causarem diarreia grave e paragem de digestão, o que pode levar a desidratação e perda de peso. São eles:

Giardia - protozoários microscópicos que se fixam na membrana mucosa do intestino delgado

Coccidia - ingerido ao deglutir quistos presentes no solo ao mesmo tempo que as presas, especialmente ratos

Alguns destes parasitas lidam muito bem com ambientes específicos sendo inclusivamente resistentes à humidade.

Como é que um gato pode ser infetado por protozoários?

Um gato ou gatinho pode ser infetado de uma das seguintes maneiras:

Comendo a forma infeciosa do parasita - sob a forma de um quisto

Fazendo a higiene ou lambendo pele contaminada com fezes

Partilhando liteiras sujas

Ingerindo alimentos contaminados com fezes

sinais clínicos de parasitas protozoários em gatos

Apenas o seu médico veterinário pode identificar estes parasitas e receitar o tratamento adequado. Contudo, os gatos infetados apresentam uma série de sinais clínicos com os quais deverá ter cuidado, de onde se incluem:

Diarreia

Fezes com sangue

Edema e vermelhidão ao redor do ânus

Muco ou oócitos presentes nas fezes

Se está preocupado com o seu gato porque ele apresenta algum dos sinais clínicos indicados acima, certifique-se de que o leva ao médico veterinário.

Como tratar parasitas protozoários em gatos

O médico veterinário receitará medicação oral para combater os parasitas.

Existe uma vacina para a giardia felina, no entanto, raramente é necessário receitá-la devido à eficácia dos tratamentos orais.

vermes intestinais

As vermes intestinais são parasitas que contaminam os intestinos de um gato ou gatinho.

Existem dois tipos de vermes intestinais que se encontram geralmente em gatos:

vermes intestinais redondos: Estas vermes intestinais alojam-se no intestino delgado do gatinho, onde formam bolas e podem causar obstrução intestinal. Podem ser detetadas com a presença de ovos nas fezes dos gatos ou na zona anal.

Ténias: as ténias fixam-se nas paredes do intestino e causam inchaço, diarreia afetando, por vezes, a pelagem. A sua presença pode ser detetada nas fezes. As ténias aparentam a forma dos grãos de arroz.

Como é que um gato pode ser contaminado com vermes intestinais?

A contaminação pode variar entre cada tipo de parasita intestinal, no entanto, a maneira mais comum de um gato ou gatinho apanhar vermes intestinais é entrando em contacto com ovos ou fezes de outro gato infetado.

Alguns gatos de exterior podem caçar roedores e serem contaminados com larvas de vermes intestinais que vivem no tecido do animal.

As ninhadas de gatinhos podem infestar-se com vermes intestinais se a mãe estiver infetada. A contaminação é feita através da amamentação, em que as larvas dos vermes intestinais passam para os gatinhos através do leite materno.

sinais clínicos de vermes intestinais em gatos

É impossível dizer se um gato ou gatinho tem vermes intestinais apenas pela observação. No entanto, há uma série de sinais clínicos a que deve estar atento, que podem indiciar a presença de vermes intestinais:

Diarreia

Perda de peso

Pele seca ou áspera

Vómitos

Sangue nas fezes

Abdómen inchado

Letargia

vermes intestinais visíveis nas fezes ou ao redor do ânus

Tratamento e prevenção de vermes intestinais em gatos

O seu gato ou gatinho deverá efetuar tratamentos regulares de desparasitação durante o plano inicial de vacinação.

O médico veterinário fará recomendações específicas para a desparasitação de rotina com base no estilo de vida do seu gato, incidindo especificamente no facto deste ser um gato com acesso ao exterior e de estar em contacto com outros gatos.

Para garantir que o seu gatinho permanece saudável à medida que o sistema imunitário se desenvolve, é importante conversar com o seu médico veterinário sobre o plano de vacinação e os planos de tratamento para parasitas internos.