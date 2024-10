Que vacinas devo garantir que o meu novo gatinho toma?

Vacinar o seu gatinho ajuda a proteger a sua saúde e é isso que faz com que seja essencial atribuir-lhe o plano de vacinação certo na idade adequada.

Existem várias vacinas disponíveis que, em termos gerais, podem ser divididas em duas categorias:

Vacinas básicas

Vacinas não essenciais

As vacinas básicas são recomendadas a todos os gatinhos e gatos independentemente do seu estilo de vida, enquanto as vacinas não essenciais (também denominadas não básicas) são recomendadas com base na exposição à doença ou ao vírus específico.

O seu médico veterinário é a pessoa certa para recomendar o plano de vacinação mais adequado ao estilo de vida do seu gatinho.

Quais são as vacinas básicas que o meu gatinho deve tomar?

O seu gatinho deve ser vacinado contra as seguintes doenças:

Gripe do gato: causada por vários agentes patogénicos, incluindo o herpesvírus felino (fHV) e o calicivírus felino (FCV). A gripe do gato afeta os olhos, a boca e as vias aéreas.

Vírus da panleucopenia felina (FPV): infeção viral frequentemente fatal que causa diarreia e vómito.

O vírus da leucemia felina (FeLV): este vírus causa imunossupressão, deixando o gato infetado altamente vulnerável a outras doenças.

O seu médico veterinário conseguirá avaliar o perfil de risco do seu gatinho e a melhor idade para a vacinação. Ele vai elaborar um plano de vacinação ajustado especificamente para o seu gatinho e as suas necessidades.

O meu gatinho precisa de levar injeções imediatamente depois de nascer?

Ao nascer, os gatinhos estão protegidos pelos anticorpos transmitidos pela mãe através do primeiro leite (colostro). Os gatinhos passam por um período crítico em que a concentração do leite da mãe deixa de ser suficiente para os proteger contra vírus, mas continua suficientemente alta para impedir a vacinação efetiva. Durante esse período, um gatinho é mais vulnerável a infeções.

Quando é que o meu gatinho deve tomar as suas primeiras injeções?

A idade ideal para a primeira vacina do seu gatinho é às oito semanas (ou entre as sete e as nove semanas), sendo administrada uma segunda injeção três a cinco semanas depois. Este é o plano habitual para a administração das vacinas básicas.

O meu gatinho já terá levado alguma injeção antes de vir para casa?

Como é recomendado que se administre a primeira injeção por volta das oito semanas, é provável que o gatinho já a tenha levado antes de o trazer para casa. Certifique-se de que insiste para que lhe seja entregue o registo das vacinas no criador ou no abrigo e mostre-o ao médico veterinário quando falarem sobre o plano de vacinação do seu gatinho.

O médico veterinário fará alguma avaliação do meu gatinho antes de o vacinar?

O médico veterinário fará um check-up minucioso ao seu gatinho antes de vaciná-lo para garantir que está em bom estado de saúde. Nesta fase, é importante informá-lo de qualquer comportamento ou sintoma que não seja comum: pode ser qualquer coisa, desde cansaço até diarreia ocasional.

Quando é que o meu gatinho poderá sair?

O seu gatinho só estará protegido depois de decorrer um determinado período de tempo após a segunda injeção. O médico veterinário poderá indicar-lhe o calendário exato. Deve certificar-se de que o mantém em espaços interiores até essa data.

O meu gatinho vai precisar de uma injeção de reforço?

Deve ser administrada uma injeção de reforço contra a gripe do gato, a panleucopenia felina e a leucemia felina entre as 12 e as 16 semanas.

Quando o seu gatinho tiver um ano, o médico veterinário irá também administrar os reforços anuais para os mesmos vírus.

Leia sobre os reforços para gatinhos para compreender as injeções que são obrigatórias para o seu gatinho e quando deve levá-las.

Que outras vacinas devo considerar?

O médico veterinário poderá igualmente falar-lhe da vacina contra a raiva. O facto de ser, ou não, uma vacina necessária dependerá do estilo de vida do seu gatinho e de se pretende viajar para o estrangeiro com ele. Por exemplo, se pretender viajar com o seu gatinho dentro da UE, a vacina anti-rábica é obrigatória.

Garantir que o seu gatinho toma as vacinas certas na altura certa é uma das coisas mais importantes que pode fazer para proteger a sua saúde ao longo da vida.

