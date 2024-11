Perda de peso em gatos: causas e tratamentos

O peso do seu gato irá naturalmente mudar à medida que passa de gatinho a adulto, afetado por inúmeros fatores como sexo, raça, idade, estilo de vida e dieta. Mas se notar uma diminuição repentina no peso do seu gato, é importante consultar um médico veterinário, pois pode ser um indicador de um problema subjacente mais sério. Pode ocorrer perda de peso com um apetite normal ou o apetite pode aumentar ou diminuir.

Distúrbios gastrointestinais (GI) em gatos

Se o seu gato sofrer de desconforto, dor ou irritação no aparelho digestivo, poderá sentir perda de apetite, resultando numa eventual perda de peso, pois o gato não terá vontade de comer. Os distúrbios gastrointestinais podem incluir doença inflamatória do intestino (DII), desequilíbrios da flora intestinal, alergias alimentares, ou problemas no funcionamento do intestino delgado. Também pode notar que a pelagem e pele do seu gato têm uma qualidade inferior ao que seria de esperar.

Doença sistémica

Os gatos com doenças sistémicas, como a doença renal crónica, o hipertireoidismo ou a diabetes, podem indiciar perda de peso. Consoante a doença que estiver na origem da perda de peso, o seu gato poderá não sentir alterações no apetite. É importante consultar o médico veterinário para descartar doenças que possam causar perda de peso.

A doença hepática nos gatos

Os gatos não costumam apresentar sinais clínicos de doença hepática até a doença estar bem avançada, no entanto, a perda de peso, a letargia, os vómitos e a recusa em comer são sinais precoces da doença.