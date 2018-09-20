​Manter o seu gato com um peso saudável

Alimentar o seu gato da melhor maneira

Estabelecer bons comportamentos de alimentação ajudará o seu gato a manter um peso saudável e a evitar pedir ou miar por mais comida.

Certifique-se de que dá ao seu gato a porção recomendada de comida, pesando-a com uma balança de cozinha. Mesmo que lhe pareça pouca quantidade, os alimentos industriais são completos e equilibrados, e a dose é cuidadosamente concebida para dar ao seu gato tudo aquilo de que necessita. Além disso, o seu gato precisa de ter acesso a água fresca para ajudar na digestão e evitar problemas relacionados com o trato urinário, como o desenvolvimento de cálculos.

Ponha um limite no número de guloseimas que dá ao seu gato, pois estas podem aumentar significativamente a ingestão diária de calorias. Se lhas der, certifique-se de que as contabiliza no valor total de calorias permitido.

A comida certa pelo período de tempo certo

Os gatos de diferentes idades e estilos de vida necessitam de um suporte nutricional diferente para manter um peso saudável, o que significa que deve ir controlando o crescimento do seu gato e ajustando a dieta para atender às necessidades do mesmo.

Os gatinhos de quatro semanas a quatro meses necessitam de muita energia para fomentar o rápido crescimento. Mas tendo em conta que possuem aparelhos digestivos mais frágeis, os alimentos devem ser enérgicos e altamente digeríveis, de modo a não causarem desconforto aos gatinhos. Verifique regularmente o peso do seu gatinho e ajuste a dose para garantir que ganhará peso de forma consistente e de acordo com o conselho do seu médico veterinário.

A esterilização tem um impacto significativo no peso do seu gato. O requisito enérgico do animal diminui 30%, contudo, o apetite pode aumentar até 26% nos dias seguintes à cirurgia. Como tal, os gatos esterilizados correm mais risco de engordar, especialmente logo após a cirurgia. Uma alimentação específica com um nível reduzido de energia, uma quantidade alterada de nutrientes e uma fórmula geral promotora de boa saúde podem ajudar a prevenir estas situações.

Durante a gestação, os requisitos enérgicos da sua gata aumentarão intensamente. Até ao final da gestação, ela estará a consumir mais 70% do que o normal. Os alimentos criados para gatas gestantes ou lactantes são ideais, pois são ricos em gordura e promovem a produção de leite para os gatinhos. Para garantir que a sua gata gestante recebe os nutrientes certos, é melhor consultar um médico veterinário para obter aconselhamento sobre os produtos e horários de alimentação.

Para se certificar de que dá à sua gato o apoio total necessário para que mantenha um peso saudável, fale com o seu médico veterinário, que de bom grado o aconselhará sobre o melhor plano de ação.