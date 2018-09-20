Manter o seu gato com um peso saudável
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Quando o seu gato tem um peso saudável, a qualidade de vida é melhor. Consegue brincar e mover-se mais, melhora a saúde física e mental, e a esperança de vida é prolongada. Como seu tutor, é importante saber exatamente como pode ajudar o seu gato a manter um peso saudável e proporcionar-lhe a melhor qualidade de vida.
Ajudar o seu gato a exercitar-se
Certificar-se de que brinca regularmente com o seu gato, especialmente se viver consigo, é essencial para ajudá-lo a manter um peso saudável. Os gatos em ambientes de interior precisam, em média, de menos um terço de calorias do que os gatos de exterior devido ao menor consumo de energia, por isso brincar com eles é uma boa maneira de os fazer movimentarem-se e de reduzir a probabilidade de ganharem peso.
Dois minutos de brincadeira duas vezes por dia, aumentando gradualmente à medida que se tornam mais ativos, é um excelente começo. Dê-lhes brinquedos com os quais possam brincar sozinhos ou brinquedos de roer que os estimulem a brincar com um objeto para ganharem alguns croquetes como recompensa.
O tédio é uma das principais razões pelas quais os gatos comem quando não estão com fome, por isso, ao dar ao seu animal de estimação objetos com que brincar está a ajudá-lo a concentrar-se em algo mais saudável e agradável a longo prazo.
Alimentar o seu gato da melhor maneira
Estabelecer bons comportamentos de alimentação ajudará o seu gato a manter um peso saudável e a evitar pedir ou miar por mais comida.
Certifique-se de que dá ao seu gato a porção recomendada de comida, pesando-a com uma balança de cozinha. Mesmo que lhe pareça pouca quantidade, os alimentos industriais são completos e equilibrados, e a dose é cuidadosamente concebida para dar ao seu gato tudo aquilo de que necessita. Além disso, o seu gato precisa de ter acesso a água fresca para ajudar na digestão e evitar problemas relacionados com o trato urinário, como o desenvolvimento de cálculos.
Ponha um limite no número de guloseimas que dá ao seu gato, pois estas podem aumentar significativamente a ingestão diária de calorias. Se lhas der, certifique-se de que as contabiliza no valor total de calorias permitido.
A comida certa pelo período de tempo certo
Os gatos de diferentes idades e estilos de vida necessitam de um suporte nutricional diferente para manter um peso saudável, o que significa que deve ir controlando o crescimento do seu gato e ajustando a dieta para atender às necessidades do mesmo.
Os gatinhos de quatro semanas a quatro meses necessitam de muita energia para fomentar o rápido crescimento. Mas tendo em conta que possuem aparelhos digestivos mais frágeis, os alimentos devem ser enérgicos e altamente digeríveis, de modo a não causarem desconforto aos gatinhos. Verifique regularmente o peso do seu gatinho e ajuste a dose para garantir que ganhará peso de forma consistente e de acordo com o conselho do seu médico veterinário.
A esterilização tem um impacto significativo no peso do seu gato. O requisito enérgico do animal diminui 30%, contudo, o apetite pode aumentar até 26% nos dias seguintes à cirurgia. Como tal, os gatos esterilizados correm mais risco de engordar, especialmente logo após a cirurgia. Uma alimentação específica com um nível reduzido de energia, uma quantidade alterada de nutrientes e uma fórmula geral promotora de boa saúde podem ajudar a prevenir estas situações.
Durante a gestação, os requisitos enérgicos da sua gata aumentarão intensamente. Até ao final da gestação, ela estará a consumir mais 70% do que o normal. Os alimentos criados para gatas gestantes ou lactantes são ideais, pois são ricos em gordura e promovem a produção de leite para os gatinhos. Para garantir que a sua gata gestante recebe os nutrientes certos, é melhor consultar um médico veterinário para obter aconselhamento sobre os produtos e horários de alimentação.
Para se certificar de que dá à sua gato o apoio total necessário para que mantenha um peso saudável, fale com o seu médico veterinário, que de bom grado o aconselhará sobre o melhor plano de ação.
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