Assim que souber que tem uma gata gestante, pode começar a garantir que os recém-nascidos tenham o melhor começo possível, controlando a nutrição e alimentação da gata cuidadosamente.

O que acontece durante a gestação da sua gata

A gestação de uma gata dura, em média, cerca de 65 dias, embora possa variar entre 61 e 72 dias. Durante os primeiros dois terços da gestação, o seu corpo está focado em ganhar gordura para se preparar para os gatinhos. No último terço, qualquer peso que ela ganhe virá diretamente do crescimento da sua ninhada.

A melhor maneira de a sua gata obter os nutrientes e ganhar o peso de que precisa para sustentar o nascimento e amamentação dos seus gatinhos é através de uma dieta rica em gordura, mas esta deve ser monitorizada cuidadosamente para evitar o aumento de peso desnecessário.

Controlo do peso da sua gata gestante

Embora a sua gata esteja a aumentar de tamanho durante os primeiros dois terços da gestação, não deve ganhar mais do que 40% do seu peso ideal. A obesidade pode levar a complicações no nascimento dos gatinhos, bem como problemas de saúde para a sua gata mais tarde. Portanto, escolher o alimento certo e alimentar a sua gata gestante da maneira correta é essencial para proteger a sua saúde e a saúde dos recém-nascidos.

O quê e como alimentar sua gata gestante

No início da gestação, deve alimentar a sua gata com uma dieta rica em gordura, concebida especificamente para apoiar a gestação e, mais tarde, a produção de leite para alimentar os seus gatinhos. Mude progressivamente para esta comida misturando-a com a comida existente, começando com 25% de comida nova e 75% de comida existente. Entre cinco e sete dias, pode aumentar a percentagem de comida nova até atingir 100%. Isto ajuda a reduzir qualquer transtorno digestivo que uma mudança repentina na dieta possa causar.

À medida que a sua gata avança na gestação, as suas necessidades energéticas aumentarão em cerca de 10% todas as semanas. Nas fases finais da gestação, estará a consumir 70% mais energia do que o normal. Um alimento denso em energia pode ajudar com isso sem adicionar volume desnecessário à sua comida, o que pode ser difícil de digerir.