​Ajudar a sua gata gestante a dar à luz em casa

Com uma ninhada de gatinhos a caminho, é importante que se sinta preparado e confiante para a chegada do grande dia. Se optar por ter o parto em casa, há uma série de coisas simples e essenciais que pode fazer para garantir que a sua gata está feliz, saudável e é capaz de dar à luz num ambiente tranquilo.

Preparar a casa para a sua gata dar à luz

Idealmente, a sua gata gestante deverá ter uma divisão ou espaço só para si no final da gestação. As gatas podem tornar-se agressivas nas duas últimas semanas de gestação, pelo que a deve isolar e manter afastada das crianças. A divisão em que a gata está instalada precisa de estar bem aquecida - a cerca de 22 °C - para a ajudar a sentir-se confortável e reduzir o risco de hipotermia; idealmente, a humidade deverá rondar os 65-70%.

Deve montar uma caixa de parto onde a sua gata possa dar à luz. Pode tratar-se de uma caixa de cartão suficientemente grande para ela se deitar e com as secções laterais suficientemente elevadas para que os gatinhos não caiam. Revista a caixa com plástico e papel de jornal, que se remove facilmente se ficar sujo; cubra a caixa com um cobertor.

A caixa de parto deve ser mais quente do que o resto da divisão para dar conforto e calor aos gatinhos quando estão mais frágeis: durante os primeiros dias de vida. Uma lâmpada infravermelha constitui uma boa forma de aquecer a caixa, pois não direciona o calor de forma muito agressiva numa área. Deve ser ajustada a 30 °C.

Como saber quando é que a gata está a entrar em trabalho de parto

Pode não notar os primeiros estágios do parto da sua gata, pois não há contrações visíveis. Em vez disso, ela parecerá inquieta e exibirá um comportamento estranho, como constantemente seguir - ou evitar - o tutor. Também vai mostrar-se muito faladora. É frequente que as gatas nesta etapa se limpem excessivamente.

Quando estiver quase pronta para dar à luz, vai arranhar e acomodar-se na caixa de parto, e emitir um ronronar alto. Quando notar que emitiu uma descarga avermelhada, não demorará muito até que os primeiros gatinhos e as suas placentas comecem a aparecer - normalmente tal ocorre dentro de menos de uma hora.