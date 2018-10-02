O que é a peritonite infeciosa felina?

A peritonite infeciosa felina (FIP) é uma doença fatal sofrida por gatos e gatinhos. Ocorre numa proporção muito pequena de gatos ou gatinhos e é causada por um vírus comum chamado coronavírus felino.

O que é o coronavírus felino?

O coronavírus felino é um vírus que infeta gatos através do contacto com fezes infetadas.

Isto pode ocorrer quando os gatos se limpam um ao outro ou quando partilham liteiras, tigelas de comida ou acessórios de limpeza.

Como pode o coronavírus felino causar peritonite infeciosa felina?

Existem dois tipos principais de coronavírus felino que afetam gatos e gatinhos:

Coronavírus entérico

O coronavírus que causa FIP

O chamado coronavírus "entérico" incide principalmente nos intestinos. Desenvolve-se aqui e pode causar diarreia. É o caso, em particular, dos gatinhos, especialmente quando vivem em comunidade com outros gatos.

O coronavírus que causa a FIP é atualmente considerado uma mutação do coronavírus entérico. Os cientistas ainda não sabem de que forma o coronavírus relativamente benigno se transforma na fatal FIP.

Quais são os sinais clínicos de um gato afetado pela FIP?

Os gatos afetados pela FIP podem sofrer de:

Fluido no tórax ou no abdómen - denominado de FIP "húmida"

Crescimentos nodulares (granulomas) nos órgãos internos - denominado de FIP "seca"

Quais são os sinais clínicos da FIP?

Um gatinho ou gato com FIP apresentará vários sinais clínicos diferentes, incluindo:

Febre

Vómitos

Perda de apetite

Diarreia

Convulsões

O médico veterinário pode comprovar com testes se o meu gato tem FIP?

Atualmente, os médico veterinários têm acesso a técnicas específicas para detetar a presença do coronavírus. No entanto, esta análise não distingue entre o coronavírus nos intestinos e o coronavírus que causa FIP.

Isto significa que não existe um teste específico para a FIP.

Quando deve o médico veterinário realizar estes testes?

Um médico veterinário realizará o teste para ajudar a estabelecer um diagnóstico para um gato doente.

O médico veterinário empregará sempre cautela na interpretação destes testes, analisando uma variedade de outros fatores, incluindo o ambiente diário do gato ou do gatinho, quaisquer sinais clínicos e outros testes que tenham sido realizados.

Existe uma vacina contra a FIP?

Existe uma vacina disponível para a peritonite infeciosa felina, mas a sua eficácia continua um tema controverso.

Todos os gatinhos devem receber vacinas obrigatórias, que incluem:

Gripe do gato - tanto herpesvírus felino (fHV) como calicivírus felino (FCV)

Vírus da panleucopenia felina (FPV)

Vírus da leucemia felina (FeLV)

Como a vacina para a FIP não se enquadra na categoria obrigatória, não será administrada a todos os gatinhos ou gatos.

Para compreender de que vacinas necessitará o seu novo gatinho, é importante falar com o seu médico veterinário. Este fará recomendações baseadas no estilo de vida do gato, analisando uma variedade de fatores, incluindo se o gato frequenta a rua e se está em contacto com outros gatos.

Se está preocupado com a saúde do seu gatinho ou tem alguma dúvida sobre as vacinas que lhe deve dar, não se esqueça de abordar o seu médico veterinário.